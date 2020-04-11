Rihanna’ya PETA ödülü

Dünyanın en büyük hayvan hakları kuruluşu olan PETA, yeni Fenty koleksiyonunda hiç gerçek deri kullanmadığı için Rihanna’yı Compassion in Fashion (Modada Merhamet) ödülüne layık gördü.

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan gibi Rihanna, koronavirüs pandemisi nedeniyle evde, ancak bu moda serisi Fenty için yeni bir kapsül koleksiyonu başlatmasını engellemedi.

Harper’s Bazaar’ın haberine göre; Rihanna, korse elbise, etek ve düğmeli gömlekler de dahil olmak üzere nötr tonlarda yüksek kaliteli suni deri ürün yelpazesini tanıttı. Koleksiyon, hayranların heyecanının yanı sıra PETA’dan övgü kazandı.

PETA Kıdemli Başkan Yardımcısı Lisa Lange, “Rihanna bu çarpıcı zulümsüz koleksiyon için bir tebrik almalı. Yeni vegan koleksiyonuyla Rihanna, hiçbir hayvanın ölmesi gerekmeyen bir görünüm yaratmanın ne kadar kolay olduğunu gösteriyor.” dedi.

Kutlamada PETA, iş kadınına “Compassion in Fashion” ödülü verdi. Bu, Rihanna’nın Fenty etiketi için son aylarda kazandığı ikinci onur. Aralık ayında, Janet Jackson tarafından kendisine sunulan Londra’daki Moda Ödülleri’nde Urban Luxe ödülünü aldı.

Babası Ronald Fenty corona virüse yakalanan 32 yaşındaki şarkıcı bir yandan da salgınla mücadeleye destek vermeye devam ediyor. Evde tedavisi devam eden 66 yaşındaki babasına suni solunum cihazı gönderen, Barbados’taki hastanelere de değeri 700 bin doların üstünde olan solunum cihazları bağışlayan Rihanna ayrıcan Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey ile birlikte, karantina günlerinde aile içi şiddet mağdurlarına 4,2 milyon dolar bağış yaptı.