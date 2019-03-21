Rihanna kendi makyaj markası için poz verdi

Şarkıcı Rihanna, Fenty Beauty adlı makyaj markasının yeni ürününü kendisi objektif karşısına geçerek tanıttı.

Rihanna, kendi makyaj markası Fenty Beauty için objektiflerin karşısına geçti.

Markasına ait Body Lava adlı vücut parlatıcısı için poz veren 31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, altın rengine büründü.

Bu, Rihanna’nın kendi markasını ilk tanıtışı değil. Ünlü şarkıcı, daha önce de avage x Fenty iç çamaşırları için poz vermişti.

Mayo görünümlü, tek parçadan oluşan iç çamaşırıyla büyük beğeni toplayan şarkıcı, tek parça iç çamaşırı, tayt ve eğlence amaçlı kırbaçtan oluşan kutunun 60 dolara satıldığını duyurmuştu.

Rihanna, kendi iç çamaşırı markası ile ürettiği Sevgililer Günü koleksiyonu için de objektif karşısına geçmişti. Ünlü şarkıcı, büyük beden iç çamaşırlarda daha az seksapel kullanması nedeniyle eleştiri konusu olmuştu.

Koleksiyonun tanıtımı için kendisi de objektif karşısına geçen Rihanna’nın koleksiyonunu inceleyen Amerikan Teen Vogue dergisinin moda editörü Alysse Dalessandro, koleksiyonda büyük beden ile küçük beden iç çamaşırlarının birbirinden farklı olduğunu tespit etmişti.

Dalessandro, hem büyük beden giyimini destekleyip hem de büyük beden modellere farklı muamele yapılmasını eleştirmişti. Büyük beden modellerin küçük beden modeller ile aynı tasarıma sahip olmadığını, dolayısıyla küçük bedenler kadar seksi olmadığını belirtmişti.

Öte yandan Rihanna en son, babası Ronald Fenty’yi, soyadını ticari marka olarak kullandığı için dava etmesiyle gündeme gelmişti. Rihanna, babasını, 2017’de kurduğu yetenek ajansına Fenty Entertaintment adını vererek telif hakkını ihlal etmekle suçlamış, aynı zamanda iş ortağı olan Ronald Fenty’nin, kendisini marka temsilcisi ilan ettiğini de iddia etmişti.

Rihanna’nın avukatları, Ronald Fenty’ye defalarca bu adı kullanmayı durdurması için talepte bulunduklarını ancak olumlu yanıt alamadıklarını da belirtmişti. Avukatlar, mahkemeden, Ronald Fenty’ye Fenty adını ticari marka olarak kullanmayı yasaklamasını ve Rihanna’ya verdiği ticari zararı ortadan kaldırmasını talep etmişti.

Ünlü şarkıcı, Fenty soyadını pek çok iş projesinde kullandı. En bilinen işi ise 2017’de kurduğu Fenty Beauty markası oldu. Ardından Savage X Fenty adıyla iç çamaşırı markası oluşturdu.