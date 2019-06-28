Reyhan “Gizli Gizli” söyledi

Sahnelerin sevilen yorumcusu Reyhan Cansu, yeni single’ı “Gizli Gizli”yi müzikseverlerle buluşturdu. Duygusal şarkının klibini İranlı yönetmen Farbod Namvar Azad çekti.

Eğlence dünyasının sevilen ses sanatçılarından Reyhan Cansu yeni bir single hazırladı. “Gizli Gizli” adlı duygusal çalışma, DMC etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Sözleri Canan Sezgin ve Beyza Durmaz’a, müziği de Durmaz ile Ali Cem Çehreli’ye ait şarkının düzenlemesini müziğin usta ismi Febyo Taşel yaptı. Bir ayrılık hikayesini anlatan şarkının video klibini ise İranlı yönetmen Farbod Namvar Azad çekti.

Müzik dünyasında adından daha çok söz ettirmeye hazırlanan Reyhan Cansu, yeni single’ını kurduğu özel ekiple birlikte hazırladı. Profesyonel bir ekiple yola çıkan Cansu, “Gizli Gizli”nin kendisini müziğin “şampiyonlar ligi”ne taşıyacağını söyledi: “Ben işimi tesadüflere bırakmam. İşinin ehli kişilerle çalışırım, yolumda kafam rahat yürürüm. Müzikte de başarı artık futbol gibi takım olarak oynamaktan geçiyor. Ben ve ekibim bence iyi oynadık, müziğin şampiyonlar liginde mücadeleyi hak ettik.”