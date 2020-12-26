Res-Bir: Alınan kararlar sektör için asla kabul edilemez

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun dün almış olduğu kararlar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı… Destek verenler olduğu gibi, tepkili olanlar da var. Restorancılar Birliği “Kapalı olduğumuz dönemde bize ‘borcunuzu borçla kapatın’ diyen devletin dün akşam sektörümüz hakkında aldığı karar asla kabul edilemez” açıklaması yaptı.

Restorancılar Birliği, Sağlık Üst Kurulu’nun almış olduğu kararlara tepki gösterdi…

Restorancılar Birliği’nden yapılan açıklamada, alınan kararların sektör için asla kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Salgın ve ekonomik kriz günlerinde, hem sağlık gemisini, hem de ekonomi gemisini birlikte yüzdürmek zorunluluğumuz var. Mayıs ayında Sağlık Üst Kurulu’nun yeni normal adı verdiği kurallara göre işletmelerimizi açtık. Sağlık birimleri, üye işyerlerimizi denetledi ve kural ihlali tespit etmedi” ifadeleri kullanıldı.

“Halkımız uyulması gereken kuralları çok iyi biliyor ve mekân tercihini de ona göre yapabiliyor.Ülkemiz kapalı olduğu dönemde, sektörümüz devletten “borcunuzu borçla kapatın” tavsiyesi dışında hiçbir destek alamamıştır” denilen açıklamada, kuralları koyanların,koydukları kuralları denetlemekle yükümlü oldukları ifade edildi.

Açıklamada, “Biz işletmeler de kurallara uyarak işimizi yapmakla yükümlüyüz. Bizler bu bilinçle mekânlarımızı açık tutacağız. Sizler de bizleri, bir zahmet denetleyeceksiniz” denildi.