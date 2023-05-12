“Renkler Paylaştıkça Çoğalır”'ın geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mayıs 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Sanat

“Renkler Paylaştıkça Çoğalır”’ın geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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“Renkler Paylaştıkça Çoğalır” resim atölyesi ve sergisi Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile "Another World is Possibble" iş birliğinde yapılacak Lefkeliler Hanı’ndaki sergi 10.00'de açılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Another World is Possibble iş birliğinde düzenlenecek “Renkler Paylaştıkça Çoğalır” sergisinde, resimlerin satışından elde edilecek tüm gelirin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağı duyuruldu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, geçen hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan sergi, yarın 10.00 – 18.00 saatleri arasında Lefkeliler Hanı’nda yer alacak.


Lefkoşa Belediye Orketrası’nın müzik dinletisi de sunacağı sergide, resimlerin satışından elde edilecek tüm gelir ise Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

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Tags:Renkler Paylaştıkça ÇoğalırŞampiyon Meleklersergi
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