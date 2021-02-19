Rekortmen limon, açık arttırma usulüyle satıldı

Taşkent Doğa Parkı bünyesinde bulunan Dev Yediveren ağacında yetişen 2 kilo 192 gram ağırlığındaki rekortmen dev limon, açık arttırma ile satılarak sahibine kavuştu.

Adil Seytanoglu açık artırma usulü ile satışa çıkarılan limona en yüksek teklifi vererek yaban hayata 333 TL katkıda bulundu.

Taşkent Doğa Parkı, bu rakamın Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Yaban Hayat Barınağında an itibarı ile bakım, tedavi ve rehabilitasyonu devam etmekte olan 11 peçeli baykuşun 3 haftalık beslenme giderini karşılayabildiğini açıkladı.