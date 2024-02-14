Reklam levhaları harçları değişti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 14, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Reklam levhaları harçları değişti

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on

 İzin verilen veya izni yenilenen reklam levhaları için harçların düzenlendiği Reklam ve Levha (Değişiklik) Tüzüğü, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; bir metre kareyi aşmayan reklam levhası, bildiri veya afiş için 700 TL ve bir metre kareden büyük, iki metre kareden küçük reklam levhası, bildiri veya afiş için 1,145 harç alınacakken, iki metre kareden büyük reklam levhası, bildiri veya afişte her bir metre kare için 460 TL harç alınacak.


Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Reklam levhaları harçları
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar