Regl (Adet Kanaması): Vajinal Kanamalar Neden Olur? Doğal Tedaviler

Çocuk doğurma çağındaki kadınların çoğu, Regl ile ilişkili normal vajinal adet kanaması yaşar. Bununla birlikte, her yaştan kadınlar, üreme sistemi sorunlarının neden olduğu, tıbbi sorunların veya belirli ilaç kullanımı nedeniyle ortaya çıkan anormal vajinal kanamalarda yaşayabilir.

Anormal olarak kabul edilen vajinal kanama, normal adet kanaması standartının dışında meydana gelir. Bu, dönem boyunca aşırı kanama veya dönemler arasında lekeli kanamalar olabileceği anlamına gelebilir. Anormal vajinal kanamalar ve lekelenmeler, genç kızlarda Regl dönemine girmeden önce veya menopozdan sonra oluşabilir. (1)

Düzensiz adet kanaması, potansiyel olarak ciddi bir tıbbi problemi işaret edebilir. Normal döngünüz dışındaki adet kanaması ile karşılaşırsanız, özellikle hamileyseniz, vakit kaybetmeden doktora danışmalısınız.

Anormal adet kanamasının birkaç nedeni vardır ve geleneksel tedaviler altta yatan nedeni bulmayı odaklanır. Birçok koşul, belirli reçeteli ilaçlarla veya bazı durumlarda ameliyatla etkili bir şekilde tedavi edilebilir. En önemlisi vakit kaybetmeden teşhis konulup, tedaviye başlanmasıdır.

Bir kadının üreme sağlığı öncelikli olmalı ve yıllık pelvik muayeneler, görüntüleme testleri ve kan testleri düzenli olarak yapılmalı.

Yazı İçeriği

Regl (Adet Kanaması) Nedir? Regl (Adet Kanaması) Normal Döngü Regl (Adet Kanaması) Neden Olur? Anormal Adet Kanaması Risk Faktörleri Tanı ve Konvansiyonel Tedavi Kadınların Üreme ve Cinsel Sağlığı İçin Doğal İpuçları Anormal Vajinal Kanama İçin Alınması Gereken Önlemler Vajinal Kanama Hakkında Önemli Noktalar Kadınlarda Üreme ve Cinsel Sağlık Hakkında Doğal İpuçları Regl (Adet Sancıları) İçin Doğal Çözümler

Regl (Adet Kanaması) Nedir?

Vajinal kanama, adet döngüsünün normal bir parçasıdır. Kanama normal standarttın dışında meydana geldiğinde doktorunuz tarafından teşhis edilebilecek bir sağlık problemini işaret edebilir.

Adet döngüsünü anlamak ve Regl döneminizi takip etmek, adet kanamasının normal mi yoksa anormal mi olduğunu belirlemenize yardımcı olabilir.

Bazı anormal adet kanaması belirtileri şunlardır;

Periyotlar öncesi lekelenme

Periyot bittikten sonra lekelenme

Periyotlar arasında kahverengi lekelenme

Çok ağır bir Regl

Cinsel ilişkiden sonra vajinal kanama.

Regl (Adet Kanaması) Normal Döngü

Ergenlikten menopoza kadar, bir kadının vücudu adet döngüsü denilen aylık bir döngüye girer.

Bu, 21 günden 45 güne kadar sürebilir ve döngü, hormon seviyeleri yükselip alçaldıkça farklı fiziksel işlemlerden ve semptomlardan sorumludur. (2)

Bir döngü son dönemin ilk gününde başlar ve bir sonraki dönemin ilk gününde biter. Bazı kadınlar için, döngü uzunluğu, çocuk doğurma çağı boyunca oldukça tutarlı kalır. Ancak, bazı kadınlar için, döngü oldukça dramatik bir şekilde değişebilir.

Aylık döngünüzün ortalarında, yumurtalıklara bir yumurta bırakılır. Döllenmezse, adet kanaması yaşarsınız. Vücudun uterusun astarını tutması, sağlıklı ve sonraki döngü için hazır olduğunuz anlamına gelir.

Normal kan akış hızı hafif, orta veya şiddetli olabilir, yaş ve hormonal değişimlerden etkilenir. Bir periyodun ilk birkaç yılı boyunca, yaşamın sonraki dönemlerine kıyasla, daha şiddetli menstrüel kanamalar olabilir. (3) Kadınlar perimenopoza girerler ve menopoza yaklaşırken, döngü de düzensizleşir.

Regl (Adet Kanaması) Neden Olur?

Normal veya anormal Regl, hamilelik, perimenopoz, menopoz veya menopoz sonrası dahil olmak üzere herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Olası nedenler: (4)

Cinsel ve Üreme Sağlığı Endişeleri

Adenomyoz, uterusun kalınlaşması

Servikal veya uterin polip, sık görülen iyi huylu tümörler

Uterin Fibroidler, kanserli olmayan yaygın bir tümör türü

Gebelik

Ektopik gebelik, döllenmiş bir yumurta uterusun dışına yerleşip büyümesi (5)

Düşük, 20. haftadan önce kendiliğinden bir gebelik kaybı (6)

Polikistik Over Sendromu, sıklıkla infertilite ile ilişkili çok yaygın bir hormonal bozukluktur.

Cinsel İlişki

Perimenopoz

Endometriozis, uterus içindeki dokunun uterus dışında büyüdüğü acı verici bir durumdur (7) .

Vajinal duvarların, genellikle menopozdan sonra ince, kuru ve iltihaplı hale geldiği bir durum olan vajinal atrofi (8)

Temel Tıbbi Koşullar

Çölyak hastalığı veya gluten duyarlılığı

Böbrek veya karaciğer hastalığı

Düşük trombosit sayımı olan bir trombositopeni (9)

Von Willebrand hastalığı, düzgün pıhtılaşmayı önleyen kronik, yaşam boyu kanama bozukluğu (10)

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (STD) ve Enfeksiyonlar

Klamidya, cinsel temas yoluyla yayılan çok yaygın bir bakteriyel enfeksiyondur

Bel soğukluğu, enfekte bir eşle tesadüfen temas yoluyla yayılabilecek bakteriyel bir enfeksiyondur.

Servisit, enfeksiyon veya STD’nin neden olduğu serviksin iltihabıdır (11)

Pelvik İnflamatuar Hastalık (PID), üreme organlarının enfeksiyonu (12)

Ureaplasma vajinit, tipik olarak enfeksiyona yol açan bir bakteri kolonisi yaratan zararsız bakteriler (13)

Bakterilerin neden olduğu, genel olarak hafif bir vajinal enfeksiyon olan bakteriyel vajinoz.

Tiroid Problemleri

Hipertiroid, tiroid bezinin aşırı aktif olduğu bir durum.

Hipotiroidizm, tiroid bezinin yeterince hormon üretmediği bir durum

İlaçlar / Cihazlar

Unutulmuş tampon

RİA(Rahim içi araç, gebeliği önlemek için rahim içine uygulanan küçük bir alet)

Tamoksifen yan etkisi, meme kanseri tedavisi (14)

Durdurma / başlatma / değiştirme doğum kontrolünü veya “yoksunluk kanaması” adı verilen hormon tedavisi

Kanser ve Kanser Öncesi Koşullar

Rahim ağzı kanseri

Endometriyal kanser

Yumurtalık kanseri

Rahim sarkoması

Vajinal kanser

Fiziksel Travma

Vajina veya servikste künt kuvvet travması hasarı

Vajina veya servikste delici yaralanma

Cinsel istismar

Anormal Adet Kanaması Risk Faktörleri

Bazı tıbbi koşullar, alışkanlıklar ve yaşam tarzı şekilleri, aşağıdakileri içeren anormal adet kanaması riskini artırabilir: (15, 16, 17)

Yaş. Anormal kanama, genç kadınlarda ve menopoza girmeden hemen önce daha yaygın olabilir.

Fibroidler, polipler, Polikistik Over Sendrom gibi genel üreme sorunları riski arttırabilir

Endometrial, over, uterin ve rahim ağzı kanseri gibi belirli kanser türleri

Kanama bozuklukları

Aşırı kilolu olmak

Birden fazla partner ile cinsel birleşme

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar

Tamoksifen, oral kontraseptifler, RİA’lar, hormon replasman tedavileri, kortikosteroidler, antipsikotikler ve antikoagülanlar dahil olmak üzere bazı ilaçların kullanımı

Ginkgo, soya veya ginseng gibi takviyeler kullanmak

Tanı ve Konvansiyonel Tedavi

Beklenmedik adet kanaması, kahverengi akıntı veya periyotlar arasında lekelenme varsa, vakit kaybetmeden doktorunuza danışın.

Anormal vajinal kanamanın kök nedenini teşhis etmek, kan testleri, ultrasonlar, pelvik muayeneler, MRG’ler ve BT taramaları gibi çeşitli tanı testlerini gerektirebilir. Bazı durumlarda, biyopsiler ve sonohisterografi testleri de istenebilir.

Doktorunuz, mevcut döngünün neresinde olduğunuzu ve belirtilerin normal belirtilerden nasıl farklılaştığı da dahil olmak üzere adet döneminizi soracaktır.

Düzensiz periyodun ve anormal kanamanın nedeninin belirlenmesi tamamlandığında, doktor tedavi planını belirleyecektir. Temel koşullara bağlı olarak seçenekler şunları içerebilir: (18, 19)

Hormonal tedaviler: Hormon üretimini düzenleyen doğum kontrol hapları

GnRH agonistleri: Adet döngüsünü durdurmak ve fibroidlerin boyutunu azaltmak için kullanılan ilaçlar

NSAID: Aşırı kanama ile mücadele etmek ve adet kramplarını hafifletmek için

Antibiyotikler: Bazı enfeksiyonlar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar için

Cerrahi girişim: Endometrial ablasyon, uterin arter embolizasyonu, myomektomi veya histerektomi tanısına bağlı olarak önerilebilir

Kadınların Üreme ve Cinsel Sağlığı İçin Doğal İpuçları

Yıllık Pelvik Muayene Yaptırın

Bir kadının ilk pelvik muayenesi 21 yaşından önce veya cinsel olarak aktif hale geldiğinde yapılmalıdır. Bir jinekolojik muayene hızlıdır, ağrısızdır ve sadece birkaç dakika sürer. Birçok kadın için stres uyandırıcı ve utanç verici olabilir, ancak oldukça önemli ve aksatılmamalıdır. (20)

Yıllık pelvik muayenelere ek olarak, aşağıdakilerden birini yaşarsanız, jinekoloğunuza başvurun:

Adet dönemi 15 yaşında başlamadıysa.

Adet kanaması başlamış fakat, üç yıl içerisinde meme gelişimi başlamamışsa

Yakan, kötü kokan ve kaşıntıya neden olan kahverengi akıntı varsa

Partnerinizin, cinsel yolla bulaşan hastalığı varsa

Adet kanaması 10 günden fazla sürüyorsa

Açıklanamayan kasık ağrısı

Pelvik ağrısı

Vulva çevresinde açıklanamayan ağr

Adet kanamasının aksaması

Adet kramplarının geçmemesi

Güvenli Seks Yapın

Klamidya ve bel soğukluğu gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar anormal adet kanaması için önemli risk faktörleridir. Prezervatifleri doğru kullanmak, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunmanıza yardımcı olabilir, ancak prezervatiflerin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre %18 ile 21 oranında başarısızlık oranına sahip olduğunu unutmayın. (21)

Her iki partnerinde cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı kontrollerini yapmış olmaları riski azaltır.

Doğum Kontrolü Kullanın

Hamile kalmayı planlamıyorsanız, doğum kontrolü hakkında doktorunuza danışın. Günümüzde bir çok seçenek vardır.

RİA (Rahim içi araç)

Servikal kapaklar

Doğum kontrol süngeri

Diyafram

Kadın veya erkek prezervatif kullanımı

Doğurganlık farkındalığı temelli yöntem (22)

Kaçınma

Sağlıklı Yiyecekler Tüketin

Organik meyve ve sebzeler, yabani avlanan balıklar, otla beslenen sığır eti, serbest kümes hayvanları ve çiğ süt içeren sağlıklı bir beslenme, kilo vermenize veya sağlıklı kilo almanıza yardımcı olabilir. Doğum kontrol hapları kullanıyorsanız veya maya enfeksiyonlarına yatkınsanız, sağlıklı bir beslenme düzeni sizin için oldukça faydalı olabilir.

Doğum kontrol haplarının bazı kadınlarda mantar enfeksiyonlarını arttırabileceğine dair kanıtlar vardır ve uzun yıllar boyunca antibiyotik kullanmanın aynı zamanda mantar enfeksiyonlarına da neden olabileceği bilinmektedir.

Antibiyotikler sisteminizdeki dost olan bakterilerle birlikte dost olmayan bakterileri de öldürdüğünde bu gerçekleşebilir . Bağırsak ve vajina dahil olmak üzere vücudun en iyi şekilde çalışması için sağlıklı bakterilere ihtiyacı vardır. (23)

Takviye Kullanımı

Probiyotikler, dünya genelindeki araştırmacılar tarafından araştırılmaya devam etmektedir ve zaman zaman klinik çalışmalarda, probiyotiklerin vajinal sağlık için gerekli olduğu görülmektedir. Maya enfeksiyonlarıyla mücadeleye ek olarak, vajinadaki pH seviyelerini, dost bakteriler ile dengelemeye yardımcı olurlar.

Bonus olarak, probiyotikler ayrıca depresyona, anksiyeteyi hafifletmeye, iltihaplanmayı azaltmaya, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve kan şekeri seviyelerini yönetmenize yardımcı olabilir. (24, 25, 26)

Yabani İğde Yağı, vajinal kuruluk için günlük 1000 miligram alınması tavsiye edilir. Vajinal kuruluğa sahip postmenopozal kadınlar arasında yapılan bir klinik çalışmada, günlük 3 gram yabani iğde yağı, üç aylık bir deneme süresi boyunca plaseboya göre, vajinal pH ve nem seviyelerini daha iyi şekilde iyileştirmiştir.

Yabani iğde yağı besleyici vitaminler, mineraller ve protein ile doludur. Ve araştırmacılar bu bitki üzerinde çalışmaya devam etmektedir. (27)

Omega-3 Yağ Asitleri, günde 1 ile 2 gram alınmalıdır. Kan akışını, kan dolaşımını ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olduğu için araştırmalar artık her gün 1 ile 2 gram omega-3 yağ asidi almanın premenstrüel (PMS, adet öncesi sendrom) semptomlarını ciddi bir şekilde azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Dismenore (günlük aktiviteleri engelleyecek düzeyde ağrılı adet görme ) semptomları zayıflatıcı olabilir ve şiddetli kramp, baş ağrısı, sinirlilik, ağrı ve hatta bayılmayan etkilerini içerebilir. (28)

Düzenli Egzersiz Yapın

Sağlıklı bir yaşam için, bazı hastalıklarla savaşmaya, sağlıklı kiloyu korumaya ve stresi azaltmaya yardımcı olmak için her hafta en az 150 dakika orta derecede aerobik egzersiz yapılmalıdır.

Mayo Clinic’e göre, günlük ortalama en az 30 dakika fiziksel egzersiz yapmalı ve kilo vermeye çalışıyorsanız, her hafta 300 dakika egzersiz yapmayı hedeflemelisiniz. (29)

Egzersiz yapmanız motive kalmanıza yardımcı olabilir. Normal egzersiz, yürüme, koşu veya kuvvet antrenmanlarına ek olarak, aşağıdaki aerobik aktivitelerini de rutininize dahil edebilirsiniz:

Yüzme

Her yönüyle harika, düşük etkili bir kondisyon egzersizdir, yüzme akıl sağlığına yarar, kan basıncını düşürür, kalp hastalığı riskini azaltır ve tüm vücut için mükemmeldir.

Tenis

İyi bir tenis turu tam bir antrenman sağlar. Tenis, vücut yağını ve kan basıncını düşürmek için mükemmeldir, ancak aynı zamanda dayanıklılık, esneklik, güç ve dengeyi geliştirmek için de harikadır. (30)

Dans

Tenise çok benzer, yaptığınız dansın türüne bağlı olarak, neredeyse vücudunuzdaki her kası çalıştırabilirsiniz. Dans etmek kas gücünü artırabilir, osteoporoz riskinizi azaltabilir, denge ve çevikliği artırabilir, kilo vermenize ve kalp ve akciğer sağlığını iyileştirmenize yardımcı olur. (31)

Dans aynı zamanda sosyal bir aktivitedir ve egzersiz rutininizin sıkıcı olmasını engellemenin bir yoludur. Bale,step, hip hop ve oryantal dans gibi, bir çok dans türünü deneyebilirsiniz.

İp Atlama

Çok az parayla hemen hemen her yerde yapabileceğiniz bir egzersizdir, sadece 15-20 dakika boyunca ip atlama, birçok kalori yakmanızı sağlar. Kalp için harikadır, hem üst hem de alt gövdeyi güçlendirerek, denge ve koordinasyonu geliştirir. (32)

Doğada Vakit Geçirin

İster akşam yemeğinden sonra bisiklet sürün, ister hafta sonu yürüyüşü yapın, ister açık havada yoga veya tai chi dersi alın, araştırmalar açık havada spor yapmanın hem beden hem de ruh için oldukça faydalı olduğunu gösteriyor. (33)

Ayrıca açık havada egzersiz yapmak, D vitamini seviyelerinizi arttırmanın avantajını da beraberinde getiriyor. Aslında, araştırmacılara göre, 30 dakikalık güneşlenmenin, sisteminize 50.000 IU D vitamini salınımı sağlar.

D vitamininin sağlık yararları kanıtlanmıştır, kemik sağlığını iyileştirme, hormon üretimini kolaylaştırma, bağışıklık sistemini geliştirme ve belirli kanser türlerine karşı koruma sağlar. Ayrıca, hem konsantrasyon hem de ruh hali için gereklidir. (34, 35, 36, 37, 38)

Anormal Vajinal Kanama İçin Alınması Gereken Önlemler

Herhangi bir adet kanaması veya sizin için normal olmayan kahverengi bir akıntınız varsa, doktora başvurunuz. Ek olarak, aşağıdaki kriterlerden herhangi birine uygun adet kanamanız varsa vakit kaybetmeden tıbbi yardım almalısınız.

8 yaşın altındaki kızlarda adet kanaması

Menopoza girmiş kadınlar

Menopoz sonrası, hormon tedavisi görmeyenler

Döngüsel hormon tedavisi gören, menopoza girmiş kadınlar

Sürekli hormon tedavisi gören menopoza girmiş kadınlar

Hamileyseniz – ve vajinal kanama gördüyseniz – derhal doktorunuza başvurun. Hamileyken vajinal kanama, ektopik gebelik veya düşük gibi bir komplikasyon belirtisi olabilir. (40)

Vajinal Kanama Hakkında Önemli Noktalar

Anormal vajinal kanama, normal adet döngünüzün dışında meydana gelen herhangi bir kanamadır.

Lekelenme, kahverengi akıntı ve aşırı kanama, çocukluktan menopoz sonrası yaşamın herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilir.

Anormal vajinal kanama, STD’ler (cinsel yolla bulaşan hastalıklar), belirli kanser tipleri, hormonal dengesizlikler, travma ve bazı ilaç türleri dahil olmak üzere çok çeşitli koşullardan kaynaklanabilir.

Geleneksel tedavi kanamanın kök nedenine bağlıdır ve tanı muhtemelen kan testleri ve çeşitli görüntüleme çalışmaları gerektirecektir.

Hamileyseniz ve vajinal kanama yaşıyorsanız, derhal tıbbi yardım alın.

Kadınlarda Üreme ve Cinsel Sağlık Hakkında Doğal İpuçları

Yıllık pelvik muayenelerinizi yapın ve adet döngünüzde herhangi bir değişiklik yaşarsanız veya bir STD’den şüphelenirseniz jinekoloğa başvurun.

Uygun bir şekilde prezervatif kullanarak güvenli seks yapın, ancak prezervatiflerin %18 ile 21 arasında başarısızlık oranına sahip olduğunu unutmayın.

Hamile kalmak istemiyorsanız kontrasepsiyon kullanın.

Vajinal mantar enfeksiyonlarına yatkınsanız, sağlıklı yiyecekler ile beslenin ve kandida diyeti uygulayın.

Haftada en az 150 dakika egzersiz yapmaya çalışın; yüzme, tenis, dans, ip atlama ve açık hava etkinliklerini rutininize ekleyin.

Bu Takviyeleri Almayı Deneyebilirsiniz:

Probiyotikler

Bağırsak ve vajinal sağlık için günlük 50.000 CFU.

Yabani İğde Yağı

vajinal kuruluğu rahatlatmak için günlük 1000 miligram.

Omega-3

Şiddetli PMS semptomlarını hafifletmek için günde 1-2 gram.

Regl (Adet Sancıları) İçin Doğal Çözümler

Sancılı geçen regl dönemleri, bazı kadınların kâbusu. Sancının yanı sıra terleme, ishal, mide bulantısı gibi sorunlar da ortaya çıkabiliyor.

Regl sancısı nasıl giderilebilir?

Sıcak Su Torbası Su Tüketmek Duş Almak Spor Yapmak Uzanmak Algıyı Yönlendirmek Yeşillik Tüketmek Zencefil ve Ahududu Doğum Kontrol Hapları

Sıcak Su Torbası

Karnınızın üzerine koyacağınız sıcak su torbası kan akışını rahatlatarak Regl sancılarınızın azalmasına yardımcı olacaktır. Tabii sıcak su torbasını doğrudan cildinizin üzerine temas ettirmemeniz gerekiyor. Uygulamayı kıyafet üzerinden yaparsanız vücudunuzda yanık oluşmasını da engellersiniz.

Su Tüketmek

Vücudunuzun susuz kalabileceği bu dönemde içtiğiniz su miktarını daha da artırarak kendinizi rahatlatabilir, hem de şişkinlik ve halsizliğin üstesinden gelebilirsiniz.

Duş Almak

Sıcak kasları gevşettiği için ılık bir duş almak sıcak su torbasıyla benzer bir etki yaratır.

Spor Yapmak

Çok ağır olmayan germe ve esneme egzersizlerinin yanında yürüyüş ve yoga gibi sportif aktiviteler ağrınıza iyi gelir.

Uzanmak

Regl Ağrınızın başlayacağını hissettiğiniz ilk anda uzanın ve ağrı esici ilaçlarla bir probleminiz yoksa ilk aşamada ilacı alın. Çünkü ağrı ilk başladığı anda ağrı kesici olmak çok daha etkilidir.

Algıyı Yönlendirmek

İlaç kullanımına karşıysanız sevdiğiniz bir şeyle uğraşarak ağrı algınızın yönünü değiştirebilirsiniz.

Yeşillik Tüketmek

Yeşil bitkiler sizi rahatlatarak, Regl ağrılarınızın azalmasına yardımcı olacaktır.

Zencefil ve Ahududu

İçerisinde zencefil ve ahududu bulunan içecekler ağrı kesici özellik göstererek bu dönemde size yardımcı olur.

Doğum Kontrol Hapları

Regl ağrılarının dinmesinde önemli bir yardımcı olan doğum kontrol hapları bu dönemin daha rahat geçmesini sağlar. Ancak bu haplardan kullanmayı düşünüyorsanız öncelikle muhakkak doktorunuza danışmanız gerekir.

Regl sancıları genellikle basit bitkisel yöntemler, yorucu olmayan spor aktiviteleri ya da ağrı kesiciler ile engellense de bazı kişilerde bu durum çok daha ağır yaşanır ve adet sancıları hem çok şiddetli olur hem de uzun süre devam eder. Böyle durumlarda yapılması gerekense doktor kontrolüne gitmektir.

Kaynak: Regl (Adet Kanaması): Vajinal Kanamalar Neden Olur? Doğal Tedaviler