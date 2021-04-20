Rahat Giyimde Şort Kombinleme ve Şık Görünme Rehberi

Evdeki rahatlığı sokak modasına da yansıtmak isteyenlerin tercihi şort modelleri, birçok farklı tasarım seçenekleriyle modanın en trend parçaları arasında yerini koruyor.

Her sezon olduğu gibi bu sezonda da özgün giyim tarzını benimseyenler için vazgeçilmez tercihlerden olan şort modelleri , tarzınızla ön plana çıkmanızı sağlayacak. Peki, birbirinden güzel şort modelleri nasıl kombinlenir?

Şort Nasıl Kombinlenir?

Yeni sezon, şort modellerinin trendler arasında yer alacağı bir yıl olacağa benziyor. Özellikle de biker ve havlu kumaştan yapılan şortlar ile moda severler tarzıyla ön plana çıkmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü isimlerin ve moda severlerin çokça tercih ettiği şortlar, gösterişli bir stil sahibi olmanın en iyi adresidir. Stil sahiplerine Gotham farkıyla sunduğumuz birbirinden farklı parçaları değerlendirerek kombin yaparken beklediğiniz sonuçları yakalayabilirsiniz. Peki, şort modelleri nasıl kombinlenebilir?

Tamamlayıcı aksesuarlar Crop top modeller ile şort uyumu Yaz aylarının vazgeçilmez parçası

1- Tamamlayıcı Aksesuarlar

Modanın en trend ürünlerinden olan ve son zamanlarda moda dünyasında ne fazla dikkat çeken şortlar , hem vücudunuzun ön plana çıkmasını, hem de daha ince bir görünüm elde etmenizi sağlayacaktır. Tercih edeceğiniz şık bir şort modeli ile bir kombin hazırladıktan sonra en dikkat etmeniz gereken püf nokta ise tamamlayıcı aksesuarların kombininizle olan uyumudur. Eğer monoblok bir kombin tercih ettiyseniz tamamlayıcı aksesuarlarla tonsürton bir kombin oluşturabilirsiniz. Bu sayede hem harika bir uyum yakalamış olur hem de gösterişli bir görünüme sahip olursunuz.

2- Crop Top ile Uyumu Yakalayın

Crop top modellerinden vazgeçmek istemeyenler için en ideal kombin önerilerindendir. Dilerseniz yırtmaç detaylı, kot şort ya da kumaş şort modelini tercih ettikten sonra şık bir crop top ile harika bir kombin elde edebilirsiniz. Özellikle de sıcak havaların vazgeçilmez parçalarından olan bisikletçi şort modelleri ile her ortamda dikkatleri üzerinize çekecek bir kombin oluşturabilirsiniz. Son birkaç sezondur oldukça fazla gördüğümüz bisikletçi şortlar ve birleştireceğiniz crop toplar ile modanın sürekli olarak değişen ve kendini yenilen hızına rahatlıkla uyum sağlayabilirsiniz. Şort trendlerini yakından takip ederek müşterilerine sunan Gotham , moda dünyasının referans belirleyici isimlerinden biri olarak şıklığın adresi olarak yanınızda.

3- Yaz Aylarının Vazgeçilmez Parçası

Her sezon olduğu gibi bu sezon da trendlerde yer alan çeşitli tasarımlardaki şort modelleri, hem sıcak havaları rahat geçirmek hem de göz alıcı kombinler oluşturmak için en ideal seçimlerdendir. Birbirinden farklı kombinler oluşturabileceğiniz spor şortlar, bisikletçi şortları, bermuda şortlar, kot şortlar ve daha birçok model ile tarzınıza ve zevkinize en uygun parçaları seçerek göz alıcı şıklığa sahip kombinler oluşturabilirsiniz.

En Trend Şort Modelleri

1- Elma Tipi Şortlar

En göz alıcı parçalardan biri olan elma tipi şort modelleri, elma tipi vücuda sahip olanların rahatlıkla tercih edebileceği bir modeldir. Her sezon olduğu gibi bu sezon da gösterişli bir tarza sahip olmak için bu parçayı tercih ederek birbirinden iddialı kombinler oluşturabilirsiniz. Rahat ve şık bir tarza sahip olan özgün kadınlar için elma tipi şortlar, her ortamda dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlayacak.

2- Armut Tipi Şortlar

Yaz aylarının ve sokak modasının vazgeçilmez parçalarından olan armut tipi şortlar, armut tipi vücut yapısına sahip olanlar için en ideal şort tercihidir. Basen bölgeniz ve kalça bölümünüz daha geniş bir yapıya sahipse vücudunuza en uygun şort modeli armut tipi şortlardır. Vücut hatlarınızı en iyi şekilde ortaya çıkarabilecek ve daha ince bir görünüme sahip olabileceksiniz.

3- Kot Şortlar

Dünya starlarının da en çok tercih ettiği kot şortlar, birçok farklı parçayla uyumlu kombinler oluşturabilmenizi sağlar. Bu şort modeli ile dilerseniz bir oversize sweatshirt ya da crop top üzerine salaş bir gömlek tercih edebilirsiniz. Her sezon olduğu gibi bu sezon da trendler arasında yer alan kot şortlar, tarzına önem veren her kadının gösterişli bir stil sahibi olmasını sağlayacak.

4- Bermuda Şortlar

Moda defilelerinde sık sık karşılaştığımız trend parçalardan olan bermuda şort modelleri, takım elbise giymeyi seven kadınlar için en ideal kombin parçalarındandır. Kumaş pantolon giymeyi seviyorsanız bermuda şortlar ile yaz aylarını rahat bir şekilde geçirebilmeniz mümkün. Dizüstü kumaş şortları ceketin yanı sıra oversize bir t-shirt ile ya da şık bir blazer ile de kombinleyerek iddialı bir stil sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda ofis ortamında ne giyeceğim kararsızlığı yaşıyorsanız bu kombin önerisi ile tüm dikkatleri üzerinize çeken bir tarza sahip olabilirsiniz. Özgün giyimin vazgeçilmez parçalarından olan bermuda şortlarla rahatlığı ve şıklığı bir arada tutun.

5- Bisikletçi Şortlar

Son birkaç sezondur var olan bisikletçi şortlar, hızlı bir şekilde trendlerde yükselmeye devam ediyor. Her sezon olduğu gibi bu sezon da en popüler parçalar arasında yer alan bisikletçi şortlar, oversize t-shirt, oversize sweatshirt ya da bir blazer ile uyumlu bir şekilde kombinlenebilir. Günlük hayatta evdeki rahatlığı sokak modasına da taşımak isteyen moda severler için vazgeçilmez parçalardan olan bisikletçi şortlar, rahat ve şık kombinler oluşturmanız için mutlaka gardırobunuzda yer alması gereken modeller arasındadır.