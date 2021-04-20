Dünya
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, duvarda asılı kaldı
Rusya’da bir araba, evin çocuk odasına çarparak duvarda asılı kaldı. Kazada, sürücü ve araçtaki bir yolcu yaralandı.
Rusya’da 59 yaşındaki bir sürücü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir evin çocuk odasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil, evin duvarında asılı kaldı.
Evin içinde 2 yaşında çocuk vardı
Kazada, araç sürücüsü ve araç içindeki genç bir yolcu yaralandı. Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Görgü tanıkları, aracın asılı kaldığı evin odasında iki yaşındaki bir çocuğun kaldığını vurgularken, çocuğun durumunun iyi olduğu açıklandı.