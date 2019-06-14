Putin’le buluşabilmek için sahte hasta raporu alan İtalyan oyuncu Muti’ye 6 ay hapis cezası

Ünlü İtalyan oyuncu Ornella Muti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katıldığı bir gala yemeğine gitmek için ‘sahte hasta raporu’ alarak tiyatro gösterisini iptal ettiği gerekçesiyle dolandırıcılıktan suçlu bulundu.

Tiyatro tarafından açılan davada yargıtay tarafından onanan karara göre, Ornella Muti söz konusu ‘sahtekârlık’ nedeniyle altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Muti, tiyatroya 30 bin euro tazminat ödemezse hapse girebilecek.

İtalyan medyasının aktardığına göre oyuncu savunmasında, “Her halükarda gidebilirdim, sadece gidişimin o gece sahneye çıkmamı imkânsız kılacağını öngördüm. Bu bir bahane değildi; oyun bir saatten uzun süren avaz avaz bir monologdan oluşuyordu ve bunu kaldıramazdım. Ancak kısık bir ses sizi yemeğe katılmaktan alıkoymaz” dedi.

Tentata truffa, condannata Ornella Muti. Si diede malata a teatro ma era a cena di gala con Putin – https://t.co/hLRs16apxc pic.twitter.com/dAwgyvAPgG — Giornale.sm (@giornalesm) June 14, 2019

FOTOĞRAFLAR İFŞA ETTİ

Ünlü oyuncu Ornella Muti, 2010 yılının aralık ayında İtalya’nın Pordenone kentinde bulunan Verdi Tiyatrosu’ndaki bir gösterisini hasta olduğunu öne sürerek iptal etti.

Oyuncu, tiyatro yönetimine ‘beş gün istirahati’ öngören hasta olduğuna dair bir doktor raporu sundu.

Raponda, oyuncunun akut nefes borusu iltihabı geçirdiği; ateş, öksürük ve ses kısıklığı nedeniyle sesini kullanmasının sakıncalı olduğu belirtiliyordu.

Ancak bir süre sonra ortaya çıkan fotoğraflar Muti’nin o sırada St Petersburg’da düzenlenen bir bağış gecesi yemeğinde olduğunu gösterdi. Ünlü oyuncu bu fotoğraflarda Vladimir Putin ve ABD’li aktör Kevin Costner ile aynı masada bulunuyordu.

ERTELEME İÇİN CEZAYI ÖDEMELİ

Bunun üzerine Muti’ye 24 bin euro ödeme yapan Verdi Tiyatrosu, kayıplarının tazmin edilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre mahkeme 2015’te Muti’ye 8 ay hapis ve 600 euro para cezası verdi. Muti’nin 30 bin euro tazminat ödemesi halinde hapis cezasının ertelenmesine hükmedildi.

Temyiz aşamasında ise Muti’ye verilen ceza 6 ay hapis ve 500 euro para cezası olarak değiştirildi.

İtalyan yargı sistemindeki nihai karar mercii olan Yargıtay da dün bu karara onay verdi.

Yargıtay kararıyla Ornella Muti nitelikli sahtekârlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunmaktan nihai mahkûmiyet aldı. Muti’nin hapis cezasının ertelenebilmesi için 30 bin euro’luk tazminatı ödemesi gerekiyor.

Muti daha önce yaptığı açıklamalarda bu tazminatı ödeyecek parasının olmadığını iddia etmişti