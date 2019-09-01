Dünya

Putin ve Erdoğan’a dondurma satan Safronova, o anları anlattı

1 Eylül 2019

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı’nda dondurma satan Yekaterina Safronova, Putin’in yanına neden ikinci kez geldiğini anlattı.

Rus NTV televizyonuna konuşan Safronova, “Şirketimiz, MAKS’ta üç yıldır çalışıyor, ticaret ve gıda organizasyon faaliyetleri yürütüyor. Ben de fuarda birkaç yıldır sadece satıcı olarak değil, ticaret organizasyon yetkilisi olarak da çalışıyorum. Bu nedenle, Putin’le buluşmamız sadece tesadüftü” dedi. 

Putin’in hem kendisi hem de Erdoğan için dondurma seçtiğini anlatan Safronova, Erdoğan’ın dondurmayı ısırarak yemesinin nedeninin alınan dondurmada kaşık öngörülmemesi olduğunu söyledi.

Putin, Erdoğan’a Rusya’nın Vologda kentinde üretilen dondurmadan ikram etmişti.

Etiketler

İlgili Makaleler

Brandenburg ve Saksonya’da seçmen sandığa gitti

1 Eylül 2019

ABD ve Taliban, Afganistan’da barış görüşmelerinin başlamasını sağlayacak bir anlaşmanın eşiğinde

1 Eylül 2019

Rusya: ABD’nin İdlib’e saldırması anlaşmalara aykırı, Türkiye’ye ve bize haber verilmedi

1 Eylül 2019

Steinmeier: Kurbanların önünde eğiliyorum

1 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı