Putin Türkiye gezisi öncesi Şam’da Esad’la görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yarınki Türkiye gezisi öncesi Suriye’nin başkenti Şam’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin, kent sokaklarında gezdi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüştü.

Görüşmenin Şam’da Rus güçlerinin bulunduğunu karargahta yapıldığı bildiriliyor.

Putin için karargahta resmi karşılama töreni düzenlendi. İki lider, burada görev yapan Rus kuvvetlerine tebriklerini iletti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov çeşitli haber ajanslarına yaptığı açıklamada Putin’in, Suriye devletinin yeniden inşası ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması yolunda çok büyük mesafe kat edildiğini vurguladığını söyledi.

Dmitry Peskov, “Putin Şam sokaklarında, barışın nasıl tesis edildiğini kendi gözleriyle gördü” dedi.

Peskov, Esad’ın, Rusya’ya ülkesine desteği için teşekkür ettiğini; Putin’in ve Rus halkının Noelini kutladığını söyledi. Ortodoks Hristiyanlar Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor.

İki liderin Suriye’deki askeri durumu ve ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’yi öldürmesini de kapsamlı şekilde değerlendirdikleri açıklandı.

Suriye’de en son 2017’de Hmeymim Hava Üssü’ne gitmişti

Rusya, 2015’te Suriye’deki iç savaşa müdahale etmiş ve Esad yönetimine destek vermişti.

Putin Suriye’yi daha önce en son 2017’de yine Türkiye gezisi öncesi ziyaret etmiş ve Hmeymim Hava Üssü’ne gitmişti.

Rusya lideri yarın Türkiye’ye gidecek ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte İstanbul’da TürkAkım projesinin açılış törenine katılacak.