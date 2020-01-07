Kasım Süleymani’nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, ölü sayısı 50’ye çıktı

ABD tarafından Cuma günü Irak’ta düzenlenen saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin memleketi Kerman’da düzenlenen cenaze töreninde izdiham yaşandı. İzdihamda hayatını kaybedenlerin sayısının 50’ye çıktığı açıklandı. İzdiham sonucu 200’den fazla kişi de yaralandı. Süleymani’nin naaşı defnediliyor.

Sabaha karşı Kerman’a ulaşan cenaze, havaalanında askeri törenle karşılandı.

Törene on binlerce kişi katılıyor.

Bazı İranlılar törende Süleymani’nin fotoğraflarının yanı sıra kırmızı bayraklar da taşıyor. Bu Şii geleneğinde, dökülen kanın intikamını alma isteği anlamına geliyor.

Kasım Süleymani’nin cenazesi, Devrim Muhafızları’na katıldıktan sonra savaştığı ve ön plana çıktığı İran-Irak savaşı sırasında görev aldığı bölgelerden geçirildi.

Cenaze, hem Irak hem de İran’daki Şiiler için kutsal olan mekanlardan, Şiiler için kutsal 12 İmam’dan bazılarının türbelerinin olduğu Irak’taki Kazımiye beldesine de götürüldü.

Haşdi Şabi gruplarının kendi bayraklarıyla katıldığı Irak’taki törenlerin ardından İran’da da Şii İmam Rıza’nın türbesinin bulunduğu Meşhed kentine götürüldü.

Şii imamların çoğunlukla eğitim gördüğü ve yine çoğu mekanı kutsal edilen Kum’daki ve İran Devrimi’nden sonra basılan ve şu an Kudüs Gücü tarafından kullanılan Tahran’daki eski ABD Büyükelçiliği binasının önündeki törene yüz binlerce İranlı katılmıştı.

İran Devlet Televizyonu ise törene “milyonlarca” kişinin katıldığını bildirdi.

Dini lider Hamaney gözyaşlarını tutamamıştı

Tahran Üniversitesi’ndeki töreni yöneten İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Süleymani’nin intikamının “en ağır şekilde” alınacağını söylemişti.

Ayetullah Ali Hamaney, Süleymani ile saldırıda hayatını kaybeden diğer beş kişiyi “şehit” olarak nitelendirmiş, konuşma yaparken gözyaşlarını tutamamıştı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı, 'intikamı alınacak' dedi. pic.twitter.com/gkH8sopglH — BBC News Türkçe (@bbcturkce) January 6, 2020

Törene Hamaney’in yanı sıra Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Meclis Başkanı Ali Laricani gibi üst düzey siyasi ve askeri yetkililer de katılmıştı.