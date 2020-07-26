Dünya

Putin: Rusya donanması benzersiz hipersonik silahlara sahip olacak

26 Temmuz 2020
Rusya donanması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya donanması ‘benzeri olmayan hipersonik silahlara’ sahip olacak dedi.

Rusya lideri Putin, St. Petersburg’daki donanma geçidindeki konuşmasında, “Dünyada hiçbir benzeri olmayan hipersonik (sesten çok daha hızlı) silahlar, insansız su altı araçları ve en etkili savunma sistemleri ile donanmanın üstünlüğü ve savaşma olanakları yükseltilecektir” dedi.

Putin, söz konusu hipersonik silahların donanmanın envanterine ne zaman gireceğine dairse net bir bilgi vermedi.

Daha önce Rus savunma yetkilileri, Tsirkon isimli hipersonik bir deniz roketinin denemelerinin yapılmakta olduğunu söylemişti. Tsirkon isimli roketin geliştirilmekte olduğunu ise 2019 başında Putin duyurmuştu.


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