Putin: Mevcut uluslararası ticari ilişkiler modeli krize girdi

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu SPIEF 2019’da konuşan Putin, adil olmayan bir küresel ekonomi sisteminin hiçbir zaman dengeli olmayacağının altını çizerek, kalıcı küresel kalkınma modeli geliştirilmesi için herkesin uyacağı yeni uluslararası anlaşmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Küresel ekonominin büyümesine rağmen mevcut uluslararası ticari ilişkiler modelinin krize girdiğini kaydeden Rus lider, “Küresel ticaret, küresel ekonominin lokomotifi olmaktan çıktı. Süper modern teknolojilerin başrolde olacağı yeni model ise test aşamasından geçiyor ve henüz tam kapasiteye ulaşmadı. Dahası, küresel ekonomide ticaret savaşları ile doğrudan ve gizli korumacılık dönemi başladı” dedi.

‘KÜRESEL İSTİKRARSIZLIĞIN TEMEL KAYNAĞI TEKNOLOJİ ALANINDAKİ TEKELLEŞME GİRİŞİMLERİ

‘Putin, teknoloji alanındaki tekelleşme girişimlerini küresel istikrarsızlığın temel kaynağı olarak niteledi.

Putin, “Tekelcilik, her zaman için gelirlerin dar bir kesimde toplanmasını ifade eder. Bu bağlamda, yeni teknolojik dalgayı tekelleştirme girişimleri, hem ülkeler hem de bölgeler arasındaki küresel eşitsizlik sorununu yeni bir seviyeye taşıyor. Bu, istikrarsızlığın temel kaynağı” diye konuştu.

‘ZENGİNLER VE FAKİRLER ARASINDAKİ UÇURUM GİDEREK ARTIYOR’

“Fiiliyatta iki dünya kuruluyor veya kurulmaya çalışılıyor ve bunlar arasındaki uçurum sürekli artıyor. Bazıları en gelişmiş eğitim, sağlık sistemlerine, modern teknolojiye ulaşırken bazılarının ise yoksulluktan kurtulma şansı bile yok” diye devam Rus lider, günümüzde 800 milyon kişinin içme suyu bulamadığını, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 11’inin de açlıkla mücadele ettiğini vurguladı.

‘HUAWEI’Yİ ENGELLEME ÇABALARI İLK TEKNOLOJİ SAVAŞININ BAŞLANGICI’Vladimir Putin, Çinli Huawei şirketini küresel pazar dışında bırakma girişimleri olduğunu belirterek, bunu ilk teknoloji savaşının başlangıcı olarak niteledi.

“Sadece kısıtlanmaya değil, küresel pazardan tamamen çıkarılmaya çalışılan Huawei şirketine ilişkin durum, bazı çevrelerde dijital çağdaki ilk teknoloji savaşı olarak tanımlanıyor. Bu yıkıcı uygulama sadece enerji, hammadde gibi geleneksel pazarlara değil, yeni sektörlere de bulaştı” diyen Putin, önceden serbest ticaret, adil ve şeffaf rekabet ilkelerini savunan ülkelerin, ticaret savaşı ve yaptırım diliyle konuşmaya başladıklarının altını çizdi.

‘TÜM MEYDAN OKUMALARA KARŞI KOYMAYA HAZIRIZ’

ABD’nin tüm dünyaya kendi görüşlerini dayatmaya çalıştığını ve günümüzde görülen değişim hızının eşi benzeri olmadığını kaydeden Putin, Rusya’nın tüm meydan okumalara ve değişimlere karşı koymaya hazır olduğunu belirtti.

Rus lider, tüm ülkeleri kapsamlı ve eşit işbirliğine davet etti.