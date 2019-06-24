Dünya

Putin, Batı’ya uygulanan gıda ambargosunu 2020 sonuna kadar uzattı

24 Haziran 2019

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelere getirilen gıda ambargosunun süresini 2020 sonuna kadar uzattı.

Rusya hükümetinin yasal düzenlemeleri hakkındaki bilgilerin yayınladığı siteden yapılan açıklamaya göre Putin, Batılı ülkelere uygulanan gıda ambargosunun süresinin 31 Aralık 2020’ye kadar uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.Rusya; ABD, AB ülkeleri, Kanada, Avustralya ve Norveç’in Kırım’ın yeniden Rus toprağı olmasından ardından uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak, Ağustos 2014’ye bu ülkelerden gıda ithalatını yasaklamıştı.

Rus ambargosunun kapsamında et ürünleri, sucuk, balık, deniz ürünleri, sebze, meyve, süt ürünleri yer alıyor.

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