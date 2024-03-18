Öte yandan oy verme işleminin son gününde Rusya’nın farklı bölgelerinde yapılan hükümet karşıtı protestolarda en az 80 kişi gözaltına alındı.

Geçen ay Rusya’nın kuzeyindeki bir hapishanede hayatını kaybeden muhalif Aleksey Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya da, Berlin’deki Rus Büyükelçiliği’nde oy kullandı.

Oy kullanmak için birkaç saat sırada bekleyen Navalnaya çıkışta bekleyen gazetecilere, oy pusulasına “Navalni” yazdığını söyledi.

Putin’e karşı sesini en çok yükselten kişilerden olan Navalni’nin 6 yıl önceki ve bu yılki seçimlerde aday olmasına izin verilmemişti.

Yine sandık çıkış anketlerine göre, pusulada yer alan diğer üç adaydan komünist Nikolai Kharitonov’un yaklaşık yüzde 4,6, Rusya’da parlamentonun alt kanadı olan Duma’nın Başkan Yardımcısı Vladislav Davankov’un yüzde 3,6, milliyetçi Leonid Slutsky’nin de yüzde 2,5 oy aldığı tahmin ediliyor.

Kırım’ın ilhakına denk gelen seçim kutlaması

Putin seçim zaferini, bugün Rusya’nın Kırım’ı ilhakının 10. yılıyla birlikte kutluyor. bekleniyor.

Rusya, Ukrayna’ya bağlı olan Kırım’ı 18 Mart 2014’te ilhak etmişti.

Yönetimi 10 yıldır fiili olarak Rusya’nın elinde olan Kırım uluslararası alanda Ukrayna toprağı olarak kabul ediliyor.

Yetkililer Kırım’da kullanılan oyların yüzde 93’ünün Putin’e gittiğini de açıkladı.

Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçı bölgeler Luhansk ve Donetsk’te de Putin’in oy oranının yüzde 90’ın üzerinde olduğu bildirildi.

Ukraynalı yetkililer, Rus işgali altındaki bu bölgelerde Rusya seçimleri için oy kullanılmasını eleştirerek, sandıkların “silahlı askerlerce Rusya yanlıları tarafından evden eve taşınarak oy toplandığını” belirtti.

Putin: Rusya daha da güçlenecek

Resmi olmayan sonuçların açıklanması sonrası Putin seçim kampanyasını yürüttüğü merkezde basın toplantısı düzenleyerek, “Ukrayna’da ön cephede savaşanlar” başta olmak üzere Rusya halkına teşekkür etti.

Putin ülke ya da kişi ismi vermeden “Bizi ne kadar korkutmaya, irademizi bastırmaya çalışsalar da başaramadılar. Tarihte kimse bunu başaramadı. Yenildiler ve gelecekte de yenilecekler” diye konuştu.