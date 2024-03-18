Batı’dan tepkiler: ‘Ne adil ne de özgür’

Putin’e 6 yıllığına yeniden devlet başkanlığı görevini veren seçimlere Batılı ülkelerden de tepkiler geldi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “Putin’in siyasi rakiplerinin cezaevinde olduğu ve muhaliflere yarışma şansı verilmeyen seçimler tabii ki ne özgürdü ne de adil” denildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da X’ten “Rusya’daki sözde seçim ne özgürdü ne de adil. Sonuç hiç kimseyi şaşırtmadı. Putin yönetimi sansüre, baskı ve şiddete dayanan otoriter bir rejim. Ukrayna’nın işgal edilen bölgelerinde yapılan seçimler hükümsüzdür ve uluslararası hukukun çiğnenmesidir” mesajını paylaştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında da Rusya, Ukrayna topraklarında “yasa dışı şekilde seçim yapmakla” eleştirildi ve İngiltere’nin Ukrayna’ya desteğini sürdüreceği teyit edildi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı da “Seçimler toplumun aşırı baskı altında olduğu, özgür ve demokratik bir tercih yapmanın mümkün olmadığı koşullarda gerçekleşmiştir” açıklamasını yaptı.