PUMA’nın hayata hareket katan en trend ürünleri şimdi Airtech ile Kıbrıs’ta - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mayıs 31, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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PUMA’nın hayata hareket katan en trend ürünleri şimdi Airtech ile Kıbrıs’ta

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Puma Airtech Lefkoşa

 

Çerkez Group bünyesindeki Airtech’in imza attığı yatırım ile Kıbrıs’ın ilk PUMA ürünlerine özel mağazası Lefkoşa’da kapılarını sporseverlere açtı.


‘Forever. Faster.’ misyonuyla sporu ve modayı durmaksızın ileriye taşıyan dünyanın önde gelen global spor markası PUMA’ya ait birçok koleksiyon ve modeli Kıbrıs’taki bu mağazada bulmak mümkün olacak.

 

Dünyanın önde gelen global spor markası PUMA’nın ürünleri, Çerkez Group bünyesindeki Airtech’in gerçekleştirdiği mağaza yatırımı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sporseverlerle buluştu. PUMA ürünleri satan en büyük sezon mağazalarından biri olan Lefkoşa mağazasında markanın performans ürünleri ve spordan ilham alan yaşam tarzı ürünleri yer alacak.

Çerkez Group bünyesindeki Airtech’in imza attığı yatırım ile Kıbrıs’ın ilk PUMA ürünlerine özel mağazası Lefkoşa’da kapılarını sporseverlere açtı. ‘Forever. Faster.’ misyonuyla sporu ve modayı durmaksızın ileriye taşıyan dünyanın önde gelen global spor markası PUMA’ya ait birçok koleksiyon ve modeli Kıbrıs’taki bu mağazada bulmak mümkün olacak.

“Forever. Faster.” konseptine sahip 410 metrekarelik mağazada, spor ve yaşam tarzı ürünleri meraklıları için PUMA’nın Sportstyle, Motorsport, Running & Training ve Teamsport koleksiyonları sunulacak.

Hem rahatlığı hem de şıklığı tercih edenler, spor aktivitelerinden gündelik kullanıma kadar her ortama uygun modelleri, diledikleri tarz ve özeliklerle mağazada kolayca bulabilecek.

Çerkez Group bünyesindeki Airtech’in imza attığı yatırım ile Kıbrıs’ın ilk PUMA ürünlerine özel mağazası Lefkoşa’da kapılarını sporseverlere açtı. ‘Forever. Faster.’ misyonuyla sporu ve modayı durmaksızın ileriye taşıyan dünyanın önde gelen global spor markası PUMA’ya ait birçok koleksiyon ve modeli Kıbrıs’taki bu mağazada bulmak mümkün olacak.

Sporun enerjisi PUMA ile tüm Kuzey Kıbrıs’a yayılacak

Sporseverlere her zaman en iyi ürün çeşitliliği ve hizmeti sunmayı amaç edinen PUMA ürünleri, yeni mağazalarla Kıbrıslılarla buluşmaya devam edecek. Master franchise statüsüne sahip Airtech’in PUMA ürünleri için açacağı ikinci mağaza, kısa bir süre sonra Mağusa’da hizmete girmeye hazırlanıyor. Haziran ayı sonunda açılması planlanan ikinci mağaza ile sporun enerjisi PUMA ile tüm Kuzey Kıbrıs’a yayılacak.

Çerkez Group bünyesindeki Airtech’in imza attığı yatırım ile Kıbrıs’ın ilk PUMA ürünlerine özel mağazası Lefkoşa’da kapılarını sporseverlere açtı. ‘Forever. Faster.’ misyonuyla sporu ve modayı durmaksızın ileriye taşıyan dünyanın önde gelen global spor markası PUMA’ya ait birçok koleksiyon ve modeli Kıbrıs’taki bu mağazada bulmak mümkün olacak.

PUMA

PUMA, ayakkabı, giyim ve aksesuar tasarlayan, geliştiren, satan ve pazarlayan dünyanın önde gelen Spor Markalarından biridir. 75 yıldır PUMA, dünyanın en hızlı sporcuları için hızlı ürünler yaratarak sporu ve kültürü durmaksızın ileriye taşımaktadır. PUMA, Futbol, Koşu ve Antrenman, Basketbol, Golf ve Motor Sporları gibi kategorilerde performans ve spordan ilham alan yaşam tarzı ürünleri sunmaktadır. Spor etkilerini sokak kültürüne ve modasına getirmek için ünlü tasarımcılar ve markalarla iş birliği yapar. PUMA Group, PUMA, Cobra Golf ve stichd markalarının sahibidir. Şirket, ürünlerini 120’den fazla ülkede dağıtır, dünya çapında 20.000’den fazla kişiyi istihdam eder ve genel merkezi Herzogenaurach / Almanya’dadır. https://about.puma.com/

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Tags:‘Forever. Faster.airtechLefkoşapuma
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