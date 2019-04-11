Psikolog adayı sinema güzeli oldu

KRALİÇE TÜRKİYE’DEN KRAL İRAN’DAN: 3.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması’nda psikoloji bölümü öğrencisi İzmirli 20 yaşındaki Yağmur Çokgenç “Kraliçe” seçilirken 23 yaşındaki bilgisayar programcısı İranlı Reza Mollazadeh ise “Kral” seçildi

Sinema ve dizi film sektörüne yeni yüzler kazandırmayı amaçlayan “3.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nın finali Engelsiz Yaşam Vakfı yararına önceki gece WOW İstanbul Hotel & Convention Center’da yapıldı. Kızlı erkekli 28 finalistin büyük jüri karşısına çıktığı yarışmada psikoloji bölümü öğrencisi İzmirli 20 yaşındaki Yağmur Çokgenç “Kraliçe” seçilirken 23 yaşındaki bilgisayar programcısı İranlı Reza Mollazadeh ise “Kral” seçildi. Gala gecesinde ayrıca her yıl tekrarlanan “Yaşayan Değerlere Saygı “ bölümünde Enis Fosforoğlu, Yusuf Sezgin ve Salih Güney’e Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü verildi.

Engelsiz yaşam için bağış

NR1(NumberOne TV)’den önümüzdeki günlerde banttan yayınlanacak yarışmanın başvurularından elde edilen gelir geçtiğimiz yıl olduğu gibi Engelsiz Yaşam Vakfı yararına bağış olarak yapıldı. Ayrıca Vakıf ile Altıer Moda ve Güzellik Akademisi ile iş birliği yapılarak Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu’nda yaşayan 50 kimsesiz çocuğa toplam değeri 500 bin TL olan iş bursu verildi. 50 kız öğrenci bu kurslardan geçerek meslek sahibi olacaklar.