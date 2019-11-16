Dünya

Protestoların yıl dönümünde sokağa inen Sarı Yelekler’e polis müdahalesi

16 Kasım 2019

Fransa’da Sarı Yelekler eylemlerinin yıl dönümünde sokağa indi. Protesto gösterilerine polis biber gazıyla müdahale etti.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarını protesto eden Sarı Yelekler gösterilerinin birinci yılında başkent Paris’te toplandı.

Ülkenin başkenti Paris’in Place d’Italie meydanında yolları kapatan eylemcilere polis biber gazı ile saldırdı.

​​Gösteriler sırasında biber gazı nedeniyle sokaklarda göz gözü görmedi. Bazı eylemcilerin ise  cadde üzerlerindeki araç ve lastikleri ateşe verdikleri görüldü. ​​Kentte öğlen saatlerine kadar 61 kişinin gözaltına alındığını açıklandı.

Valilik yasaklamıştı

Hareketin Parisli liderlerinden Thierry Paul Valette’in Facebook’da açtığı “53’üncü eylem: Champ Elysees’de yıldönümü” başlıklı sayfaya, 5 bin kişi “katılacağını”, 6 bin 500 kişi de “katılmayı düşündüğünü” söylemişti.

Ancak Paris Valiliği, 16 Mart’ta yaşanan şiddetli gösteriler ve cadde üzerindeki dükkanların kırılıp dökülmesi nedeniyle, bu tarihten itibaren dünyaca ünlü caddeye girişleri yasakladı.

Sarı Yelekler adı verilen eylemler Fransa’da geçen yıl Kasım ayında başlamış ve tüm ülke geneline yayılmıştı. Fransız hükümetinin akaryakıt fiyatlarındaki artışı ve Macron’un yeni ekonomik politikaları kararı alması üzerine Sarı Yelekler eylemi başlamıştı.

 



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