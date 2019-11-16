Protestoların yıl dönümünde sokağa inen Sarı Yelekler’e polis müdahalesi

Valilik yasaklamıştı

Hareketin Parisli liderlerinden Thierry Paul Valette’in Facebook’da açtığı “53’üncü eylem: Champ Elysees’de yıldönümü” başlıklı sayfaya, 5 bin kişi “katılacağını”, 6 bin 500 kişi de “katılmayı düşündüğünü” söylemişti.

Ancak Paris Valiliği, 16 Mart’ta yaşanan şiddetli gösteriler ve cadde üzerindeki dükkanların kırılıp dökülmesi nedeniyle, bu tarihten itibaren dünyaca ünlü caddeye girişleri yasakladı.

Sarı Yelekler adı verilen eylemler Fransa’da geçen yıl Kasım ayında başlamış ve tüm ülke geneline yayılmıştı. Fransız hükümetinin akaryakıt fiyatlarındaki artışı ve Macron’un yeni ekonomik politikaları kararı alması üzerine Sarı Yelekler eylemi başlamıştı.