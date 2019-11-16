Kıbrıs

Özersay: Bayrak yakanlarla ilgili kimlik tespiti yapıp gereken tedbiri alacağız

16 Kasım 2019

 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’ta ELAM eyleminde KKTC bayrağının yakılmasına ilişkin olarak BM ile istişare edildiğini ve kimlik tespiti yaparak gereken tedbirlerin alınacağını söyledi.

Özersay, dün yaşanan olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özersay, “Rum tarafında ELAM mensuplarınca KKTC bayrağının yakılmasıyla ilgili olarak az önce Polis Genel Müdürümüz ve Başsavcımız ile görüştüm. Birleşmiş Milletler ile de istişare ederek görüntülerden kimlik tespiti yapıp gereken tedbiri alacağız. Kendinden farklı olanın bayrak ve benzeri sembollerine ve değerlerine saygı duymayanlar medeniyetten nasibini almamış olanlardır.” ifadesini kullandı.



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