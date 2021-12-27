Profesyonel Çeviri Büroları İle Çalışmak Başarılı Çevirilere Ulaşmanın İlk Adımıdır

Teknik, Türk Dil Kurumu’nun yaptığı tanımlamaya göre herhangi bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemleri ifade eder. Ülkemizde ve dünyada teknik çeviri terimiyle edebiyat dışındaki çeviri alanlarının tümünden bahsedilir. Herhangi bir meslek ya da bilim dalında kullanılan sözcüklerin ya da cümlelerin hedef dilden kaynak dile ve kültüre aktarılması teknik çeviri hizmetleri olarak adlandırılır.

En çok ihtiyaç duyulan çeviri alt türlerinden biri olan teknik çeviri en çok dikkat ve uzmanlık gerektiren çeviri türlerinden biri olma özelliğine sahiptir. Bu nedenle teknik çeviri hizmeti, çeviri konusu alanda teknik bilgiye sahip ve terminolojiye hakim uzman, deneyimli ve profesyonel çevirmenlerden alınmalıdır. Ancak bu sayede doğru ve eksiksiz bilgi aktarımı yapılması mümkün olabilmektedir. Teknik çeviri hizmetini sunan çevirmenin teknik çevirinin konusunu oluşturan alanda yeterli bilgiye sahip ya da terminolojiye hakim olmaması durumunda çevirinin hatalı ya da eksik yapılması gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Teknik çeviri hizmetleri kapsamında herhangi bir makineye ait kullanım kılavuzu ya da kullanma talimatı çevirisi yapılıyorsa ve bu çeviri yanlış ya da eksik çevrilirse makine tam kapasiteyle çalışmayabileceği gibi kullanıcıların yaralanması ya da can kaybı olması gibi geri dönüşü olmayan durumlar da söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra ürün bozulabilir veya kullanım dışı kalabilir. Bu tür olumsuzluklarla karşılaşıldığında üretimde aksamalar ya da durmalar olabileceği gibi yasal açıdan ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

Teknik Çeviri Hizmetinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Teknik çeviri hizmetlerinden hemen her sektörde yararlanılır. Teknik çeviri hizmetlerinin en çok kullanıldığı sektörler arasında; mühendislik, gemicilik, enerji, inşaat, havacılık, otomotiv ve kimya sektörleri sayılabilir.

Teknik çeviri hizmeti veren çevirmenlerin net ve anlaşılabilir cümleler kurması çok önemlidir. Bu sayede genellikle ürün ya da hizmet odaklı olan teknik çevirilerin mümkün olan en kısa yoldan ve en net ifadelerle bilgi vermesi sağlanabilir. Teknik çevirmenler yaptıkları çeviri sırasında yorum katmamaya ve her bir kelimenin tam karşılığını kullanmaya özen göstermesi gerekir.

Teknik çeviri uzmanlık gerektiren çeviri türleri arasında yer alır. Aynı zamanda teknik çeviri hizmeti verecek olan çevirmen, çeviri konusu alanda yeterli bilgiye sahip ve alan terminolojisine hakim olmalıdır. Teknik çeviri hizmetleri sırasında kullanılan kelimelerin sektörel terminoloji ile uyumlu olmasına özen gösterilmelidir. Teknik çeviri hizmetlerinin, kelimelerin sözlükteki karşılıklarının art arda sıralanmasından çok daha fazlası olduğu unutulmamalıdır. Teknik çeviri hizmeti verecek olan çevirmen tüm bu yetkinliklerin yanı sıra hem kaynak dili hem hedef dili çok iyi düzeyde bilmelidir. Her iki dilin dil bilgisi ve yazım kurallarına üst düzeyde hakim olmalıdır.

Hukuki Çeviri Çevirmenlere Yasal Sorumluluk Yükleyen Bir Çeviri Türüdür

Hukuki çeviri hizmetlerinin konusunu hukuki alanda kaleme alınmış metinlerin kaynak dilden hedef dile aktarılması oluşturur. Hukuki çeviri yapılırken çeviri hedef dilin hem hukuk sistemine hem terminolojisine uygun olarak şekilde gerçekleştirilmelidir. Hukuk kuralları ve hukuk dili farklı bir dilin kullanılmasını gerektirdiği için hukuki tercüme en zor tercüme türlerinden biri olarak kabul edilir. Hukuki çeviri hizmeti verecek olan çevirmen, çeviri sürecinde tamamen objektif bir tavır sergilemelidir. Son derece zor bir çeviri alt türü olan hukuki çeviri aynı zamanda çeviri hizmetini veren çevirmene de yasal yükümlülükler yüklemektedir. Bu nedenle hukuki çeviri alanında hizmet verecek olan çevirmenlerin hukuk sistemlerinin yanı sıra hukuk kurallarına ve hukuki terminolojiye üst düzeyde hakim olmaları bir zorunluluk olarak kabul edilir.

Hukuki çeviri hizmetlerinin konusunu; anlaşmalar, beyannameler, mahkeme kararları, toplantı tutanakları, şirket tüzüğü, mevzuatlar, tank ifadeleri, diploma, nüfus kayıt örneği, sözleşmeler, kanun ve yönetmelikler, ihale dosyaları, genelgeler, dava dilekçeleri, patent başvuruları, vekaletnameler, transkript, adli sicil kaydı ve daha birçok farklı belge oluşturmaktadır.

Hukuki çeviri hizmeti veren çevirmenler yaptıkları çeviriler sırasında ülkelerin hukuk sistemleri arasında bulunan farklılıkları dikkate almaları gerekmektedir. Hukuki çevirilerde günlük dilden uzak, resmi bir dil kullanılması zorunludur. Bunun yanı sıra hukuki çeviri hizmeti veren çevirmenler yazım, imla ve dil bilgisi kurallarına eksiksiz bir şekilde uymalıdır. Kullanılan terimler hukuki terminoloji ile uyumlu olmalıdır. Aynı zamanda çevirmen hukuki çeviri yaparken yorum yapmamalı ve yoruma açık ifadelerden kesinlikle uzak durmalıdır. Tüm çeviri süreci boyunca hukuki tercüme hizmetleri sırasında yapılacak en küçük bir yanlışın ya da hatanın çok ciddi sonuçlara neden olabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Uluay Çeviri Hizmetleri, çeviri sektörünün lider isimlerinden biri olarak hukuki alanda uzman, hukuki sistemlere ve hukuki terminolojiye hakim profesyonel çevirmen kadrosu ile hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmayı birinci önceliği olarak kabul etmektedir. Hukuki çeviri hizmetlerinin çevirmenlere getirdiği ciddi sorumluluğun farkında olarak sıfır hata prensibi ile müşteri memnuniyetini üst düzeyde gerçekleştirmeye özen göstermektedir.