PROF. DR. SABAH’TAN KAMUOYUNA DUYURU

25 Eylül 2021 tarihinde “Bugün Kıbrıs” gazetesinde, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni imzasıyla şahsımı karalamak maksadı ile yayınlanan haber tümüyle asılsızdır. Haberdeki beyanların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Avukatım aracılığı KKTC Basın Yasası 24. maddenin verdiği düzeltme isteme hakkımı kullanmama rağmen ilgili gazetenin yasal sorumluluğunu yerine getirmemesi sebebiyle kamuoyunu aydınlatma gereğim doğmuştur. Şahsımı ve şahsım nezdinde makamımı ve kurumumu itham altında bırakan iddiaları kamuoyu önünde çürüterek açıklamayı elzem görüyorum:

Haberde, hiçbir kaynağa dayandırılmaksızın ortaya atılan iddialara cevabım şu şekildedir:

Uzmanlık alanım olan metamalzeme (metamaterial) alanında dünyanın en çok yayın yapan araştırmacılarından biri olduğum, akademisyenlerin oldukça aşina olduğu ve bir anlamda küresel boyutta bütün akademik üretimin kataloğu olan Web of Science veri tabanında rahatlıkla görülebilir. Veri tabanında gerek tüm alanlar gerek makale başlığı ya da konu alanında yapılacak “metamaterial” anahtar sözcüğü aramalarında en yüksek yayın sahibi araştırmacılar arasında olduğum rahatlıkla görülecektir. Bugün itibariyle, makale başlığı (title) alanında yapılan “metamaterial” anahtar sözcüğü aramasında dünyada en çok yayına sahip üçüncü araştırmacıyım. 2014-2017 tarihleri için üniversiteme sunduğum Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme raporunda aynı sıralamada ilk sırada olduğum kayıtlara geçmiştir.

Gazetenin dünya literatüründe olmadığını iddia ettiği Uluslararası Radyo Bilimi Birliği (International Union of Radio Science) Yılın Genç Bilim İnsanı ödülünü 2008 yılında aldığım birliğin internet sitesinde oldukça net şekilde görülebilir:

https://www.ursi.org/young_scientists.php

Gazetenin “bir akademik temele, bir kanıta” dayanmadığını iddia ettiği Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesi; ABD ve Hollanda’dan bilim insanlarından oluşan ekibin bilimsel makale sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenleri kullanarak yaptığı ve PLOS Biology dergisinde yayınlanan makaleye dayanmaktadır. Araştırma sonucunda çeşitli bilim dallarında dünyanın en etkili bilim insanları ortaya çıkmıştır. Makalenin veri setleri incelendiğinde 2019 yılı için hem tek yıllık hem de kariyer boyu puanlama tablolarında söz konusu etkili bilim insanları arasında olduğum rahatlıkla görülmektedir. 2017 yılı tek yıllık listesinde de adım yer almaktadır.

Gazetenin hakkımda makale hırsızlığı konulu bir soruşturmanın devam ettiği iddiası da gerçekleri yansıtmamaktadır. Devam eden bir soruşturmam bulunmamaktadır. Bu konuda kumpas kurularak şahsıma yöneltilen suçlama mevzuat gereği soruşturulmuş, konuya dahil olan öğrencilerin verdikleri yazılı ve sözlü ifadeler doğrultusunda gerçek ortaya çıkmış ve adım temize çıkmıştır. Öte yandan, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine istinaden, üniversitelerde bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının kararlarının ilgili kişiler dışında duyurulmasını yasaklamaktadır ve gazete bu yasağı ihlal etmiştir.

Neredeyse tamamı bilgisayar başında geçirilecek beş dakikada çürütülen bu iddiaları bir gazetecinin hiç düşünmeden yayınlamasının gazetecilik etiği ile bağdaşmadığı aşikardır. Uzun süredir aynı kurumda görev yaptığım belirli kişiler tarafından, ideolojik saplantıları ve çıkarları için maruz bırakıldığım sistematik saldırı; sadece kariyerimi değil eşimi ve çocuklarımı kısacası ailemi, soyadımı ve dolaylı olarak mensubu olduğum üniversitemi asılsız iftiralarla mağdur etmektedir. Hedef gösterme, mobbing, taciz ve yıldırmanın bir parçası olarak ortaya atılan bu iddiaları hiçbir şekilde doğrulama ihtiyacı gütmeden, kör bir taraftarlıkla yayınlanan gazeteye ve bu haberi servis edenlere karşı hukuki yollardan hakkımı arayacağım. Gazetenin asılsız iddiaları yayınlarken KKTC Ceza Yasası kapsamında şahsıma soruşturma başlatılması gerektiğini iddia etmesi iftira suçudur. Ne vatandaşlık ile ilgili, ne de akademik kariyerimin herhangi bir noktasında gizlemek isteyeceğim, ortaya çıkarılmasından kaygılanacağım bir nokta bulunmamaktadır. Yıllarımı verdiğim akademik saygınlığımın asılsız iddialarla karalanmasına hiçbir koşulda göz yummayacağımın ve hukuk çerçevesinde hakkımı arayacağımın açıkça bilinmesini isterim.