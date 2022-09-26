Pro kategoride Yücebaş, Semi Pro Kategoride Çavuş zirvede

Yaklaşık 3 yıllık aranın ardından Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası, “Drift NEU North Cyprus Drift Championship” adı ile başladı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Drift NEU ile Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün işbirliği içerisinde, Near East Bank’ın da katkılarıyla organize edilen şampiyonanın ilk yarışı geçtiğimiz dün yapıldı. Cemsa Sporting Center’de yapılan yarışta Pro ve Semi Pro Kategori olmak üzere toplam 17 pilot mücadele etti. Tribünlerin ve pist çevresinin oldukça kalabalık olduğu Organizasyon resmi antrenmanlar ve sıralamalarla başladı. Sıralamalarda günün en yüksek puanını 97 puanla Enver Haskasap elde etti.

Semi Pro’da zafer Mehmet Çavuş’un

Organizasyon Semi Pro Kategorinin çeyrek final eşleşmeleriyle devam etti. Çeyrek finalde Yılmaz Demir’i, yarı finalde de Ahmet Bağrıaçık’ı eleyen Mehmet Çavuş finale kalmayı başardı. Rakibi ise, çeyrek finali bay geçen, yarı finalde ise Selim İzhakoğlu’nu elemeyi başaran Onur Gani oldu. İkilinin çetin mücadelesinden Mehmet Çavuş galip ayrıldı ve Semi Pro birincisi oldu. Onur Gani ikinci olurken, Üçüncülük yarışında Selim İzhakoğlu’nu geçmeyi başaran Ahmet Bağrıaçık üçüncülüğü almayı başardı.

Günün en iyisi İbrahim Yücebaş

Pro kayıt yaptıran 9 pilota en iyi sıralama puanını elde eden 7 Semi Pro kategorisi yarışçılarının da eklenmesiyle TOP16 mücadelesi yapıldı. İlk turda Yılmaz Demir’i, çeyrek finalde Celal Erülkü’yü ve yarı finalde Akay Akbil’i geçmeyi başaran Enver Haskasap, ilk turda Mehmet Çavuş’u, çeyrek finalde Bekir Özsusuzlu’yu ve yarı finalde Oktay Erülkü’yü geçmeyi başaran İbrahim Yücebaş ile finalde karşılaştı. Adeta nefeslerin tutularak izlendiği final mücadelesini az farkla İbrahim Yücebaş kazandı. Sezonun ilk yarışında ikinci Enver Haskasap olurken, üçüncülük mücadelesini kazanan Oktay Erülkü üçüncü, Akay Akbil dördüncü oldu.

Yarış sonunda kalabalık seyirci topluluğu önünde ödül töreni yapıldı ve dereceye girenlere kupaları takdim edildi. Ödülleri; Avrupa’nın Drift Şampiyonası, Drift Masters’den ülkemize gelerek hakemlik yapan Niall Gunn, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu, Yarışın düzenlenmesinde katkı koyan Çağkan Yapı İskele Sistemleri Direktörü Çağkan Bozalanlar ve UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Küçük takdim etti.