Spor

Küçük futbolcular, turnuvada karşılaşacaklar

26 Eylül 2022
Küçük futbolcular turnuvada karşılaşacaklar






DTB Hediyemsu Küçükler Futbol Turnuvası 1-2 Ekim tarihlerinde Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda gerçekleşecek. Karaoğlanoğlu Spor Kulübü, Doğan Türk Birliği, Dikmen Gücü  Spor Kulübü ve Karşıyaka Spor Kulübü’nün katılacağı turnuva saat 16:00’da başlayacak.
Hediyemsu sponsorluğunda “Tatil Biter Futbol Bitmez” sloganı ile küçük futbolcuları toplayacak olan turnuvaya ilginin yoğun olması bekleniyor. 2010 doğumlu küçük futbolcuların yer alacağı turnuvada, farklı kategorilerde madalyalar da verilecek.








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26 Eylül 2022