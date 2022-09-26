Küçük futbolcular, turnuvada karşılaşacaklar

DTB Hediyemsu Küçükler Futbol Turnuvası 1-2 Ekim tarihlerinde Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda gerçekleşecek. Karaoğlanoğlu Spor Kulübü, Doğan Türk Birliği, Dikmen Gücü Spor Kulübü ve Karşıyaka Spor Kulübü’nün katılacağı turnuva saat 16:00’da başlayacak.

Hediyemsu sponsorluğunda “Tatil Biter Futbol Bitmez” sloganı ile küçük futbolcuları toplayacak olan turnuvaya ilginin yoğun olması bekleniyor. 2010 doğumlu küçük futbolcuların yer alacağı turnuvada, farklı kategorilerde madalyalar da verilecek.