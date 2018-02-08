Prag’da dev kitap kulesi

Çekya’nın başkenti Prag’daki Belediye Kütüphanesi’nde Slovak asıllı sanatçı Matej Kren’in “Idiom” isimli kitap kulesi tasarımı ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.
-
Yüzlerce kitabın üst üste dizilmesi ile oluşturulmuş kulenin zeminine ve tavanına yerleştirilen aynalar sayesinde kulenin içindeki derinlik etkisiyle sonsuz bir tünel algısı yaratılıyor.
-
Kitap kulesi fikri ilk olarak 1995 senesinde Sao Paulo Uluslararası Bienal’inde ortaya çıktı.
-
Slovak sanatçı Matej Kren bu fikirden yola çıkarak yinelediği kitap kulesine silindirik bir şekil verdi.
-
Kitapların dışarıdan görüntüsü bir gökkuşağını andırıyor.
-
Kule yüzlerce kitabın üst üste dizilmesi ile oluşturulmuş.
-
Sergilenmesi bittikten sonra rahatlıkla toplanıp raflardaki yerlerini alıyorlar.
-
Aslında kitabın hayatımızdaki olması gereken yerini anlatmanın en zekice ve anlamlı yolu olan bu kule, kitap okumanın insan zihninde ve hayatında sonsuz bilgi birikimine kaynak olduğunu ve bu birikiminin devamlı olarak yenilenmesi gerektiğine bir vurgu yapıyor.
-
-
-
-
-
-
-
-
-