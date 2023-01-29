Portekiz'de on binlerce öğretmenden protesto - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Ocak 29, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Portekiz’de on binlerce öğretmenden protesto

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Portekiz'de on binlerce öğretmenden protesto

Portekiz’de öğretmenler, daha iyi çalışma şartları ve daha yüksek maaş için sokağa indi. Ülkede, aralık ayından bu yana grevler nedeniyle birçok okulda eğitim aksadı.

Eğitim Profesyonelleri Sendikası’nın çağrısıyla yaklaşık 80 bin kişi başkent Lizbon’da gösteri düzenledi.

Öğretmenler maaşlarına en az 120 euro zam ve kariyer ilerlemesinin hızlandırılmasını istiyor.


Devlet okullarında görevli öğretmenler aralık ayının başından bu yana ülke genelinde grevde.

Pek çok okulda dersler askıya alındı.

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