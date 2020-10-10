Polonyalı ve Litvanyalı 37 diplomat Belarus’u terk etti

Protestolarda yaşanan şiddet olaylarının ardından uluslararası topluluklar ve birçok batılı ülke Lukaşenko’yu ve seçimleri tanımadığını açıkladı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada ise, Polonya ve Litvanya’ya Belarus’ta bulunan diplomat sayılarını hızlı bir şekilde azaltmaları çağrısında bulunarak, Polonya’ya diplomat sayısını 50’den 18’e, Litvanya’ya ise 25’den 14’e indirmesini istedi.

Polonya: Dostane olmayan jeste uygun zamanda cevap verilecek

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz dün yaptığı açıklamada, 32 Polonyalı diplomatın dün akşam saatlerinde Belarus’u terk ettiğini aktardı.

Söz konusu kararın Belarus Dışişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine alındığını bildiren Przydacz, ülkesinin dostane olmayan bu jeste uygun bir zamanda cevap vereceğini söyledi.

Przydacz, kendilerine tanınan sürenin 9 Ekim’de dolması neticesiyle akşam saatlerinde 32 Polonyalı diplomatın Belarus’u terk ettiğini duyurdu.

Przydacz, “Polonyalı personel sayısına sınırlama getirilmesi dostane olmayan bir jest, Polonya buna uygun bir zamanda, uygun bir şekilde buna cevap verecektir” dedi.

Polonya 50 diplomatlarının 32’sini, Litvanya ise 25 diplomatının 5’ini geri çekme kararı aldı.