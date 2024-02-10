Polisten sürücülere bisiklet yarışı uyarısı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 10, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Polisten sürücülere bisiklet yarışı uyarısı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Polisten sürücülere uyarı… Pazar günü Kaplıca-Tatlısu Sahil Şeridi Yolu üzerinde bisiklet yarışı yapılacak

Polis, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından Pazar günü 09.00-12.00 saatleri arasında, Kaplıca-Tatlısu Sahil Şeridi Yolu üzerinde bisiklet yarışı yapılacağını duyurarak, sürücüleri uyardı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, belirtilen tarih ve saatler arasında, bisikletli sporcuların, Kaplıca’da yarışa başlayıp, Kaplıca-Tatlısu Sahil Şeridi Yolunu takiben Zambak Tatil Köyüne gelerek, yarışı burada bitireceği ifade edildi.


Yarış süresince bisikletli sporculara Polis Eskortunun eşlik edeceği belirtilen açıklamada, bahse konu yol güzergahını kullanacak sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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Tags:bisiklet yarışıPolis
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