Polisten sis uyarısı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ocak 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Polisten sis uyarısı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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polis sis uyarı
Polis, Ardahan – Kantara – Kaplıca Yollarında görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğünü açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Ardahan – Kantara – Kaplıca yolları üzerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer beş metreye kadar düştüğü belirtilerek, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

Açıklama şöyle:
Ardahan – Kantara – Kaplıca Yolları üzerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer beş metreye kadar düşmüştür. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
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Tags:kantaraPolissisuyarı
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