Polisten sis uyarısı

Polis, Ardahan – Kantara – Kaplıca Yollarında görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğünü açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Ardahan – Kantara – Kaplıca yolları üzerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer beş metreye kadar düştüğü belirtilerek, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

Açıklama şöyle:

Ardahan – Kantara – Kaplıca Yolları üzerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer beş metreye kadar düşmüştür. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.