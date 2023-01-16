Polisten sis uyarısı

Polis, Ardahan – Kantara – Kaplıca Yollarında görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğünü açıkladı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Ardahan – Kantara – Kaplıca yolları üzerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer beş metreye kadar düştüğü belirtilerek, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.
Açıklama şöyle:
Ardahan – Kantara – Kaplıca Yolları üzerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer beş metreye kadar düşmüştür. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
Tepki göster
0
Bayıldım
0
Huzurlu
1
Hahaha
0
Üzüldüm
0
Hayran Kaldım
0
Facia