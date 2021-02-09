Polis’ten sis uyarısı

KKTC Polis Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda araç sürücülerine sis uyarısında bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü’nün paylaşımı:

Yoğun Sis Ülke Genelinde Etkili Oluyor.

Ülke genelinde oluşan sis nedeniyle, Lefkoşa- Gazimağusa Anayolunun Mutluyaka – Yeniceköy kavşakları arası, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolunun, Güzelyurt- Yılmazköy arası, İskele – Karpaz Anayolunun Çayırova- Ziyamet arası, Vadili – Akdoğan Anayolu üzerinde ve Gönyeli Çemberi civarı görüş mesafesi yer yer azalmıştır. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.