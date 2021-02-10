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Dolar ve euro kritik güne nasıl başladı?

10 Şubat 2021
dolar yatay seyir



Yoğun bir gündem ve veri akışının takip edileceği hafta ortasında dolar/TL 7,06; euro/TL’de 8,57 seviyelerinden güne başladı.

Türkiye’de ve yurt dışında yoğun bir gündem piyasaları bekliyor. Türkiye’de işsizlik rakamları
ABD’de enflasyon öne çıkan veriler olacak. ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmaları da küresel piyasaların yakın takipinde.

Dün gün içerisinde 7,14’e kadar çıkan dolar/TL, akşam saatlerinde yeniden 7,06 seviyelerinden tamamlamıştı. Bu sabah saatlerinde de dolar/TL için 7,06-7,07 seviyeleri söz konusu. Euro/TL’de ise 8,57’de kapanan kur üst üste ikinci günü de yükselişle tamamlamıştı. Euro bu sabah ise 7,58’lerde işlem görüyor.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,06377,07007,08947,0584%0,0208:56
EUR – Euro8,57058,57718,57748,5518%0,0708:56
GBP – İngiliz Sterlini9,76489,77889,77479,7505%0,0708:56
CHF – İsviçre Frangı7,92047,93107,93777,8865%0,0908:56
CAD – Kanada Doları5,56325,57005,55425,5713%0,0508:56





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10 Şubat 2021


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