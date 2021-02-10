Dolar ve euro kritik güne nasıl başladı?

Türkiye’de ve yurt dışında yoğun bir gündem piyasaları bekliyor. Türkiye’de işsizlik rakamları

ABD’de enflasyon öne çıkan veriler olacak. ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmaları da küresel piyasaların yakın takipinde.

Dün gün içerisinde 7,14’e kadar çıkan dolar/TL, akşam saatlerinde yeniden 7,06 seviyelerinden tamamlamıştı. Bu sabah saatlerinde de dolar/TL için 7,06-7,07 seviyeleri söz konusu. Euro/TL’de ise 8,57’de kapanan kur üst üste ikinci günü de yükselişle tamamlamıştı. Euro bu sabah ise 7,58’lerde işlem görüyor.