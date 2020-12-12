Polisten sahte para uyarısı

Polis Basın Subaylığı ’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 17:30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; E.A.(E-50)’nın tasarrufunda sahte olduğuna inanılan P04148353549, P04148354341, P04148354323, P04148354224, P04148353819 ve P0418354332 seri numaralarından oluşan 6 adet 500 Euro’luk banknot bulunmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 500 Euro cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.