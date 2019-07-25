KıbrısManşet

Polisten sahte para uyarısı

25 Temmuz 2019
polis

24.07.2019 tarihinde, Lefkoşa ve Girne’de iki şahıs tarafından, A 437 707 766 seri numaralarını kapsayan 100’lük sahte banknotlar ile A 625 255 062 seri numaralarını kapsayan 50 TL’lik sahte banknotların piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir.

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde bu seri numaraları ile başlayan 100’lük ve 50’lik “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.

SAHTE PARALARA DİKKAT!24.07.2019 tarihinde, Lefkoşa ve Girne’de iki şahıs tarafından, A 437 707 766 seri numaralarını…

KKTC Polis Genel Müdürlüğü paylaştı: 25 Temmuz 2019 Perşembe

Etiketler

İlgili Makaleler

Uzmanlar uyardı: Küresel ısınma emsalsiz boyutta

25 Temmuz 2019

Özersay ve Kapalı Maraş Envanter Komisyonu bölgede incelemelerde bulundu

25 Temmuz 2019

Bakan Üstel: THY seferlerini çoğaltırsa, fiyatlar düşecek

25 Temmuz 2019

Milak’tan dünya rekoru

25 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı