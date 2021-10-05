Polisten sahte 500 Euro uyarısı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bankada müşteri olarak bulunan şahısların, 5 adet sahte 500 Euro banknotları tedavüle sürdükleri tespit edildi. Sahte paraların seri numaralarını açıklayan polis, vatandaşları uyardı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bankaya giden S.I.(E-37) ve A.A.S.(E-20), tasarruflarında bulundurdukları sahte olduğuna inanılan 500 Euro banknotlardan oluşan toplam 2500 Euro’yu görevli memura vererek, tedavüle sürdü.

Yürütülen soruşturma kapsamında A.A.S.’nin kaldığı evde yapılan aramada ise bir adet daha sahte olduğuna inanılan 500 Euro’luk banknot bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.I.G.(E-23) tutuklandı.

Tedavüle sürülen sahte paraların seri numaraları şöyle:

“X 03637363799, X 03637363826, X 03637363772, X 03637364735, X 03637363601, X 03637364276”

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğuna dikkat çeken polis, ellerinde 500 Euro cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların dikkatli olmalarını istedi.

Şüpheli görülen kişilerin ise en yakın polis karakoluna bildirilmesi talep edildi.