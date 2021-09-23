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Polisten Lefkoşa’da sıkı denetim

23 Eylül 2021
Lefkoşa polis denetim





Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre  dün 22:00-01:00 saatleri arasında, Lefkoşa Polis  Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa polis denetim

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, gece kulüpleri, restoranlar, meyhaneler, marketler, bar ve eğlence yerleri ile kahvehaneler kontrol edilmiş olup,              üç iş yerinin  kapatma saatine uymadığı tespit edilmiş ve bahse konu işletme sahipleri hakkında yasal işleme gidilmiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 28 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir.



Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 824 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 257 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Alkollü araç kullanma suçundan dolayı 6 araç trafikten men edilirken bir araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

 





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23 Eylül 2021


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