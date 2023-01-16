Polisten Dağyolu uyarısı: Dikkatli sürün - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ocak 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Polisten Dağyolu uyarısı: Dikkatli sürün

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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polis dağyolu uyarı

 Polis, aşırı yağışlar nedeniyle Girne-Değirmenlik dağ yolunu kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Polis Basın Subaylığı, yolun Arapköy ikinci kavşağı (zirveye yakın kavşak) yakınlarında yola çamurlu toprak aktığını bildirdi.


Yolun, trafik güvenliği açısından sürücüler için tehlike oluşturduğu belirtilen duyuruda, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

Açıklama şöyle:
Aşırı yağışlar nedeniyle Girne – Değirmenlik (Dağyolu) Anayolunun Arapköy ikinci kavşağı (zirveye yakın kavşak) yakınlarında yola çamurlu toprak aktığından yol trafik güvenliği açısından sürücülerin için tehlike arz etmektedir. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
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Tags:dağyoluPolisuyarı
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