Polisten beş bölgede sıkı denetim

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 10-11.06.2023 tarihleri, 20:00 – 02:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve gece kulüpleri kontrol edilmiş olup herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kahvehaneler ve Pansiyonlarda gerçekleştirilen denetimlerde ise, ülkede ikamet izinsiz olarak kaldıkları tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 23 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 820 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 155’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 261 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 45 araç trafikten men edilmiştir.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve gece kulüpleri kontrol edilmiş olup herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1450 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 20’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 161 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 10 araç trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 43 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1460 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ sürüş ehliyetiz araç kullanma, 76’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 292 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 53 araç trafikten men edilmiş ve 1 sürücü ise tutuklanmıştır.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, yetkili makamlardan izinsiz alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen 2 işletme ile yetkili makamlardan izinsiz tütün ürünü satışı yaptığı tespit edilen 1 işletme hakkında yasal işleme gidilmiştir.

Kahvehanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumar oynadıkları tespit edilen toplam 6 kişi ile kumar oynanmasına müsaade eden 1 kişi aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1750 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 41’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere toplam 534 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 27 araç trafikten men edilmiştir.

Operasyon kapsamında Trafik ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada bir adet tecavüzi alet (Muşka) bulundu. Araç sürücüsü tutuklanarak hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 5 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 845 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 50’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 106 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 7 araç trafikten men edilmiş ve 3 sürücü de tutuklanmıştır.