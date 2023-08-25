Polisten 3 ilçede sıkı denetim

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, dün akşam eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimler kapsamında; kumarhaneler, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, cafeler, kahvehaneler, bet ofisleri ve gece kulüpleri kontrol edildi.

Denetimlerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettikleri tespit edilen toplam 8 kişi tutuklanırken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 32 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından üç ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 2667 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 89’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’ü sürüş ehliyetiz araç kullanmak, 16’sı seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 425 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç sürücüsü tutuklanmış ve 21 araç ise trafikten men edilmiştir.