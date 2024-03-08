Poliste ifade veren YÖDAK Başkanı Turgay Avcı hastaneye kaldırıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 8, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Poliste ifade veren YÖDAK Başkanı Turgay Avcı hastaneye kaldırıldı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Poliste ifade veren YÖDAK Başkanı Turgay Avcı hastaneye kaldırıldı

Hakkındaki iddialar nedeniyle poliste ifade veren Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı, kolundaki ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Avcı, şu sıralar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altında tutuluyor.


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YÖDAK Başkanı Avcı’nın görevden alınması için Yüksek Adliye Kurulu’na başvurduğunu açıklamıştı.

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Tags:Turgay AvcıYÖDAK
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