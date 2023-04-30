Polisin trafik kontrolleri… 239 sürücü ceza aldı, 1’i tutuklandı, 17 araç trafikten men edildi

Polis, ülke genelinde etkili olan yağışlı havaya rağmen trafik kontrollerine devam edildiğini açıkladı. Dün bin 496 araç kontrol edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerinde; bin 496 araç kontrol edilirken, 133’ü, belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma ve 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 239 araç sürücüsünün rapor edildiği kaydedildi.

Açıklamada, 1 araç sürücüsünün tutuklandığı, 17 aracın ise trafikten men edildiği belirtildi.