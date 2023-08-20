Polisin trafik denetimleri: 265 sürücüye yasal işlem, 46 araca trafikten men, 2 sürücüye tutuklama - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Ağustos 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Polisin trafik denetimleri: 265 sürücüye yasal işlem, 46 araca trafikten men, 2 sürücüye tutuklama

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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2 araç sürücü tutuklandı

Polisin dünkü trafik denetimlerinde 1242 araç sürücüsü denetlendi, 265’i hakkında yasal işlem yapıldı; 46 araç trafikten men edilirken 2 araç sürücü tutuklandı.

Polis bültenine göre, polis trafik ekipleri dünkü trafik denetimlerinde ülke genelinde 1242 araç sürücüsünü kontrol etti ve çeşitli kural ihlallerinden 265’i hakkında yasal işlem başlattı. 46 araç trafikten men edilirken 2 araç sürücü ise tutuklandı.


96 sürücünün yasal hız sınırının üzerinde süratli; 17’sinin de alkollü içki tesiri altında araç kullandığı saptandı. Geriye kalanlar ise çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

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Tags:KKTCPolisin trafik denetimleri
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