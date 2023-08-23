Polisin “dur” emrine uymayarak kaçan dört şüpheli tutuklandı, araçtan 220 kg harnup çıktı

Çamlıbel bölgesinde dün meydana gelen harnup hırsızlıkları nedeniyle devriye halinde bulunan polis ekibi, şüpheli olarak gördüğü ve durdurmak istediği harnup yüklü bir van araç sürücüsüne “dur” emri verdi. Ancak araç sürücüsü polisin “dur” emrine uymayarak polisten kaçtı.

Polisten verilen bilgiye göre Akçay’da tespit edilen van araç içerisinde bulunan K.T.(E-30), E.T.(K-30), H.K.(K-36) ve İ.K.(E-37) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada söz konusu araç içerisinde, Çamlıbel bölgesinden sahiplerinin bilgisi ve izni dışında toplanmak suretiyle çalındığı tespit edilen toplam 220 kilogram ağırlığındaki harnup emare olarak alındı.