Polis yangında hayatını kaybeden kişinin kimliğini açıkladı

Polis dün akşam Ozanköy’de meydana gelen ev yangınında hayatını kaybeden kişinin Hüseyin Paul Arabacı olduğunu açıkladı.

Polis basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre 31.10.2021 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Ozanköy’de 36 numaralı ikametgahta çıkan yangın sonrası ölü olarak bulunan erkek şahsa ait cansız bedenin aynı ikametgahta sakin 61 yaşındaki Hüseyin Paul ARABACI’ya ait olduğu tespit edilmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “yanık ve karbonmonoksit zehirlenmesi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.