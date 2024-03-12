Polis: Tıp fakültesinin açılması için Avcı’ya 10 bin, Hasgüler’e 8 bin dolar verildi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ile YÖDAK eski Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ortuç Özbaylı olayla ilgili bulguları aktardı. Özbaylı, 2021 – 2024 tarihleri arasında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde meydana gelen usulsüzlükler ile ilgili olarak 5 Şubat 2024 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, 2023 Mart ayı içerisinde zanlılar YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ve o dönem YÖDAK Başkan yardımcısı olan Mehmet Hasgüler’in görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi tarafından açılacak olan Tıp Fakültesi bölümü için öğrencilerin tercih yapabilmesi için 2023 Haziran ayına kadar yani zamanında YÖDAK Genel Kurulu tarafından görüşülemeyeceği endişesi ile konu Tıp fakültesinin YÖDAK Genel Kurulu tarafından hızlı bir şekilde gündeme alınıp görüşülüp onaylanması amacı ile üniversite tarafından Lefkoşa da ilk tespitlere göre zanlı Avcı’ya 2 defada toplam 10 bin Amerikan Doları aldığını söyledi. Polis, ilk etapta 4 bin dolar aldığı belirtilen Hasgüler’e verilen para miktarının ise 8 bin dolara yükseldiğini, bu meblağın üniversite tarafından tek seferde zanlıya verildiğini açıkladı.

Polis memuru Özbaylı, yürütülen soruşturma neticesinde okul muhasebesinde mahsup fişi, Ödeme fişi ve Okulun Genel sekreteri tarafından muhasebeye gönderilmiş mailler olduğunu, konu evraklarda yapılan incelemede 3 Mart 2023 tarihinde düzenlenen evrakta YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay AVCI Tıp Fakültesi 5000 Amerikan doları, 7 Mart 2023 tarihinde düzenlenen evrakta YÖDAK Tıp Fakültesi Turgay AVCI 5000 Amerikan doları ve 7 Mart 2023 tarihinde düzenlenen evrakta YÖDAK Tıp Fakültesi ‘Hasgü’ 4000 Amerikan doları yazdığı tespit edilip konu evrakların emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Ortunç Özbaylı mesele ile ilgili olarak üniversiteden Tıp Fakültesinin açılması için yapılan başvuru yazısı, Tıp fakültesi dosyasının, yine YÖDAK tan Gündem ve Kararlar Dosyalarının incelenmek üzere emare olarak alındığını belirtti. Polis yürütülen soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde 13 Mart 2023 tarihinde YÖDAK Genel Kurulunun toplantı gündeminde konu üniversiteye Tip Fakültesi açılmasının görüşülerek oy birliği ile onaylandığına ve 14 Mart 2023 tarihli YÖDAK yazısı ile de üniversiteye bildirildiğinin tespit edildiğini mahkeme aktardı.

Polis, zanlıların 8 Mart tarihinde tutuklandıklarını, cep telefonlarına ve bilgisayarlarına el konulduğunu belirtti. Polis, savcı Hasan Boşnak’ın sorusu üzerine soruşturma kapsamında para verildiğini teyit edici 17 ifade alındığını söyledi. Polis, Boşnak’ın bir başka sorusu üzerine tutuklandıktan sonra hastaneye kaldırılan Avcı’ya anjiyo yapıldığını ve 11 Mart tarihinde ve öğlen saatlerinde polis hücresine konulduğunu belirtti. Polis, her iki zanlının da aleyhlerine getirilen suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, işlenen suçların ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini ifade ederek, teminat talep etti.

Zanlıların avukatları, teminat talebine itiraz etmezken, tüm suçlamaları reddettiklerini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 50’er bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için birer kefilin bir milyon TL kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına emir verdi.

(Kamalı Haber)