Polis tarafından aranan şahıs, askeri bölgede üzerinde uyuşturucuyla yakalandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 6, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Polis tarafından aranan şahıs, askeri bölgede üzerinde uyuşturucuyla yakalandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Fuat Demirtaş

Lefkoşa’da meydana gelen uyustrucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Fuat Demirtaş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder olguları aktardı. Polis, 4 Mart 2023 tarihinde zanlı Fuat Demirtaş’ın Metehan Kara Sınır Kapısı’nda askeri bölgeyi ihlal ettiği sırada tasarrufunda 11 gram ağırlığında methamfetamin, 5 gram ağırlığında   Kokain olduğuna inanılan ve bir adet uyuşturucu olduğuna inanılan hapla tutuklandığını belirtti. Polis, maddenin analize gönderilmesi gerektiğini, 6 şahsın sorgulandığını ve ifadeler alınması gerektiğini söyledi. Polis,  ayrıca zanlının askıda 2 ayrı benzer davası olduğunu, Lefkoşa ve Mağusa’da uyuşturucu suçlarından arandığını anlattı. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.


 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına  emir verdi.

 

Kamalı Haber

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Tags:Fuat Demirtaş
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