Polis tarafından aranan şahıs, askeri bölgede üzerinde uyuşturucuyla yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen uyustrucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Fuat Demirtaş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder olguları aktardı. Polis, 4 Mart 2023 tarihinde zanlı Fuat Demirtaş’ın Metehan Kara Sınır Kapısı’nda askeri bölgeyi ihlal ettiği sırada tasarrufunda 11 gram ağırlığında methamfetamin, 5 gram ağırlığında Kokain olduğuna inanılan ve bir adet uyuşturucu olduğuna inanılan hapla tutuklandığını belirtti. Polis, maddenin analize gönderilmesi gerektiğini, 6 şahsın sorgulandığını ve ifadeler alınması gerektiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlının askıda 2 ayrı benzer davası olduğunu, Lefkoşa ve Mağusa’da uyuşturucu suçlarından arandığını anlattı. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kamalı Haber