Polis suç işleyenlere göz açtırmıyor

KKTC Polis Genel Müdürlüğü ülkemiz genelinde son iki aylık süreçte bin 116 olayın aydınlatıldığını ve faillerinin adalete teslim edildiğini açıkladı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün açıklaması şu şekilde:

“Halkının huzur ve güvenliği için mesai mevhumu gözetmeksizin tüm unsurları ile 7/24 görev yapan Polis Teşkilatı, kurumlar arası işbirliği ve halkımızın desteği ile yasalara uymayarak halkımızın huzurunu bozan kötü niyetli suç işleyen şahıslara göz açtırmamaya devam ediyor.

KKTC genelinde son iki aylık süreçte vuku bulan;

2 Katillik,

3 Soygun

7 Ev/Bina Açma

49 Hırsızlık

339 Cürüm

716 Kabahat

Olmak üzere toplam 1116 olay titiz bir çalışma ile aydınlatılmış olup, failleri adalete teslim edilmişlerdir.

Bu süreçte Polis Teşkilatı ile işbirliği içerisinde olarak yardımcı olan Devletimizin tüm kurum, kuruluşlarına ve bilhassa siz değerli halkımıza teşekkür eder, Polis Teşkilatına olan desteğin devam edeceğine inancımızı yineleriz.”