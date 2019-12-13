Polis mahkeme emriyle arama yaptı

Girne’de narkotik ekipleri tarafından Erol Mustafa John Terzioğlu’nun evinde önceki gün yapılan aramada 15 gram hintkeneviri, 1 gram kokain bulundu. Mahkeme zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi

Evrim KAMALI

Girne’de alınan bir ihbar üzerine önceki gün gerçekleştirilen operasyonda evinde 2 tür uyuşturucu madde bulunan zanlı Erol Mustafa John Terzioğlu tutuklanarak dün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren Polis memuru Ahmet Bayram, 11 Aralık 2019 tarihinde 16.30 – 16.50 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından zanlı Erol Mustafa John Terzioğlu’nun evinde mahkeme emri ile arama yapıldığını kaydetti.

Bayram, yapılan aramada 15 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde, 1 gram kokain olduğuna inanılan madde, 2 adet içerilerinde tütün ile karışık hintkeneviri olduğuna inanılan sarma sigara, üzerinde kokain madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet tabak ve 2 adet beyaz renk üzerlerinde kokain kalıntısı olduğuna inanılan naylon parçası bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, ayrıca uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin analiz sonuçlarının beklendiğini belirterek ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.