Polis Genel Müdürlüğü “Yabancılar ve Muhaceret Çalıştayı” düzenledi

Polis Genel Müdürlüğü tarafından “Yabancılar ve Muhaceret Çalıştayı” düzenlendi.

Polis Genel Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen çalıştay bugün Polis Okulu Müdürlüğünde yer aldı.

Çalıştayla, ülkede bulunan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili kamusal alanda yaşanan sıkıntıları ortaya koymak ve bunlarla ilgili çözüm önerileri üretmek amaçlandı.

Polis Genel Müdürlüğü öncülüğündeki çalıştayda, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, YÖDAK ve üniversite temsilcileri ile Polis Genel Müdürlüğü yetkilileri mevcut durumu ortaya koyarak, uygulamada yaşanan sıkıntıları tartıştı ve çözüm önerileri ortaya koydu.